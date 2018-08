Narva linnavolikogu esimehe kohta pakutakse Irina Janovitšile, endised keskerakondlased moodustavad uue fraktsiooni

„See tuli reformida kas linna või riigi omandusse. See tuli teha hoonestusõiguse kaudu. Notar registreeris ajutise hoonestusõiguse, et saaks esitada dokumendid maa-ametile. Dokumendid esitati, pärast mida andis amet selle maa linnale munitsipaalomandisse. Aga selleks oli vaja linnavolikogu heakskiitu, et see otsus kinnitada. Mina ja linnapea allkirjastasime selle dokumendi ja saatsime ametisse. Kordan, me hääletasime ajutise hoonestusõiguse poolt, et amet saaks otsuse vastu võtta. Kes siin mida varastas?” ei mõista Mižui.

Mižui juhtis tähelepanu ka süüdistusele, mis esitati linnavolikogu aseesimehele Larissa Oleninale, kes hääletas linna raha (20 000 euro) eraldamise poolt Narva suvistele lasteklubidele. „Arvatakse, et ta ei oleks pidanud selle poolt hääletama, sest töötas lepingu alusel noortekeskuses. Aga ta ei ole ju direktor ega isegi direktori asetäitja! Mida halba ta siin tegi? Millise kuriteo ta toime pani?” ei saa Mižui aru.

Täna kell 16 toimub Narvas linnavolikogu istung, kus valitakse uus esimees. Nagu ülalpool öeldud, pakutakse seda ametit Janovitšile. Lisaks sellele moodustatakse endistest keskerakondadest uus fraktsioon Meie Kodu On Narva.

Mižui leiab, et kõik toimuv on poliitiline tellimus. „Kellelegi on kõike seda vaja,” ütles Mižui. Kellele, seda ei hakanud Mižui ütlema.