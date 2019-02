Narva linnapea: Euroopa kultuuripealinna staatuse taotlemine on takerdunud, kuna volikogu liikmed ei tunne projekti vastu huvi

„Esiteks paljud ei teagi kultuuripealinna kandideerimise plaanist, sest linnavõimud on teinud teavitustööd väga loiult. Paljud kardavad ka tagakiusamist, kuna paljud narvalased töötavad linnale alluvates asutustes. Nad ütlevad, et toetavad kultuuripealinna staatuse taotlemist, kui alla kirjutada ei julge. On neidki, kes ei usu, et üritus võiks õnnestuda. Kardetakse ka, et keegi võib selle raha enda tasku pista,” kirjeldab Lavrova. Viimatimainitud hirm on aga tema sõnul alusetu, sest projektimeeskonda kuuluvad kõrgesti kvalifitseeritud üle-eestilise tuntusega professionaalid.

Allkirjad antakse üle kolmapäeval. Linnavolikogul on õigus asjaga tegelma hakata hiljemalt kolme kuu jooksul Sellisel juhul jäädaks aga taotluse esitamisega suure tõenäoliselt hiljaks.

Narva linnavolikogu liige ja juhtiva fraktsiooni Narva- Meie Kodu esimees Aleksei Voronov ütles Delfile möödunud nädalal, et rahastuse suurendamine on veel võimalik, kui see vajalikuks peaks osutuma.

Riik on lubanud kultuuripealinna korraldajatele projekti investeerida omalt poolt 10 miljonit eurot, tingimusel, et ka linn panustab samasuguse summa. Enam kui miljon tuleks lisaks veel Euroopa Liidu eelarvest.