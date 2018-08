Narva linna valimiskomisjoni esimees Ants Liimets korruptsioonikahtlusega volinikest: lahkumisavaldusi ei ole

Prokuratuur teatas 8. augustil, et kaitsepolitseiamet on teinud mitmeid uurimistoiminguid seoses Narva linnavolikogu liikmetel lasuva korruptsioonikahtlusega. Peaminister Jüri Ratas teatas pärast Keskerakonna juhatuse koosolekut, et kahtlustuse saanud inimesed peavad uurimise ajaks peatama volikogu liikme staatuse ning taanduma juhtivatelt kohtadelt ka linnaasutustest.

"Minu praktikas on see esimest korda 25 aasta jooksul säärases mahus, ootan huviga, mis sealt välja koorub," sõnas Liimets korruptsioonikahtluse kohta. "Kuniks pole kedagi süüdi mõistetud, on nad suhteliselt vabad," jätkas Liimets lisades, et isegi kui Keskerakond arvab, et volinikud peaksid taanduma, siis selle sunniks puudub vahend. "See taandub kõik moraalile," tõdes ta.

Liimetsa sõnutsi on teine võimalus volinike taandamiseks veel. "Kui uurija või prokuratuur annab määruse nende kõrvaldamise kohta, aga seda ei ole ka seni tulnud," rääkis Liimets. Valimiskomisjoni esimehe sõnul ei ole ka ühtki kahtlustusega linnavolinikku politsei poolt kinni peetud.