Narva linn trahvib Atkot narvalasi asendusbussita jätmise eest

Atko buss Foto: Rauno Volmar

Trahv on rohkem kui tagasihoidlik - kõigest 100 eurot, ent see summa on lepingujärgne ning kehtib just sedasorti rikkumiste kohta, nagu Atko graafiku eiramine seda on. Linnavolikogu andmetel oli häiritud ühe bussiliini graafik ajal, mil paljud lapsed liikusid bussiga koju, kirjutab RusDelfi.