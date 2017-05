Narva linn otsib taga ehitusfirmasid, kes "rajasid" linnaserva võõrale maale prügimäe

Narva linnaservas tühjalt seisval, sihtasutusele Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kuuluval territooriumil avastati tohutu suur isetekkeline prügimägi, Narva on asunud asja uurima ning kellelgi tuleb selle prügila likvideerimise eest maksta üle 100 000 euro.

Maa omanikuks oleva sihtasutuse juhatuse esimees Teet Kuusmik ütles Põhjarannikule, et kokku on neil Narva selles rajoonis ligikaudu 80 hektarit esialgu tühjalt seisvat maad, millest 60 hektarile on neil kavas rajada tööstuslik infrastruktuur, kuid ebaseaduslik prügila kohas, kus ehitada pole võimalik ja seega polnud sihtasutusel kavas seda maad kasutada.

“Kohapeal on näha, et suur osa prügist on ehituspraht, mida veavad sinna Narvas kortereid ja maju ehitavad firmad,” selgitas kolmapäeva kohapeal käinud Kuusmik ja lisas, et leidsid sealt umbes 20 erisugust dokumenti, mille järgi saab ümbruskonna talude või korteritega tegelevad firmad kindlaks teha.

Reedel teavitas Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise amet SAd Ida-Viru Tööstusalade Arendus, et nende avalduse alusel on alustatud menetlust jäätmeseaduse rikkumise asjus: jäätmete tekke vältimise või jäätmehoolduse nõuete rikkumise või jäätmete ladestamise eest väljaspool jäätmekäitluskohta, mille eest võib seaduse järgi karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot.

Loe veel

Kohalpeal ära käinud Narva korrakaitse peaspetsialist Dmitri Djakov rääkis Põhjarannikule, et võib oletada, et Vana-Joala teele hakati prahti vedama pärast seda, kui Narvas likvideeriti teistes populaarsetes kohtades paiknenud ebaseaduslikud prügilad ning linnavalitsuse andmetel võib uue prügimäe likvideerimina maksma minna 100 000 – 150 000 eurot.