Narva lähistel põleb ligi kuus hektarit metsa ja maastikku

Kogu põlenguala suurus on Ida päästeameti esindaja sõnul ligi kuus hektarit. Suurema ressursi kaasamine sündmusele on seotud eelkõige asjaoluga, et metsad on ülikuivad ja tuleohtlikud. Eesmärgiks on taandada põleng algstaadiumini ning likvideerida tulekahju võimalikult kiiresti.

Hea lugeja, kui oled põlengu ümbruses ning märkad tossu, tuld või mõnd kustutamisega seotud tegevust, saada oma pilt või video vihje@delfi.ee!