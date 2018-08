Narva korruptsioonikahtlusega linnavolinikud pole hoolimata Ratase nõudmisest tagasi astunud

Reedel koguneb Keskerakonna juhatus, et arutada korruptsioonisüüdistuse saanud kaheksa Narva linnavolikogu liikme saatust. Hoolimata sellest, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas nõudis möödunud nädala lõpus kõikide kahtluse saanud linnavolinike tagandamist, ei ole tänaseks keegi neist veel volikogust tagasi astunud ega juhtivatelt positsioonidelt linnavalitsuses taandunud.

Kahtlusalused jäävad olukorda kommenteerides napisõnaliseks. Volikogu keskfraktsiooni esimees Aleksei Voronov ütles, et enne kolmapäeva, mil koguneb Keskerakonna Narva piirkonna juhatus, ei jagata mingeid selgitusi.

Narva linnavolikogulaste tegematus ei rõõmusta aga Keskerakonna juhtkonda. Erakonna peasekretär Mihhail Korb ütles Delfile, et partei jaoks on läbipaistvus ja ausus juhtimisel väga oluline, et tagada kohalike elanike heaolu. „Keskerakonna juhatus koguneb reedel, et arutada Narvas toimuvat,” sõnas Korb.

Korruptsioonis kahtlustatakse volikogu keskfraktsiooni esimeest ja AS-i Narva Vesi tegevjuhti Aleksei Voronovit, volikogu aseesimeest Larissa Oleninat ning lihtliikmeid Ilja Fjodorovit, Tatjana Stolfat, Aleksei Mäge, Jelena Pahhomovat, Jelizaveta Tšertovat ja Sergei Lvovi.