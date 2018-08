Narva Kolledži direktor Kristina Kallas: eesti ja vene päritolu õpilaste eraldi koole toetab vaid marginaalne hulk inimesi

Narva kolledži direktor Kristiina Kallase sõnul on nad president Kaljulaidiga ühel nõul, et õppimine ei ole vaid keele küsimus, vaid ka koostöö, läbikäimise, teadmiste ja oskuste vahetamise küsimus.

Lätis on Kallase sõnul sisse seadmisel korraldus, kus vene emakeelega õpilased küll õpivad täies mahus läti keeles, kuid käivad jätkuvalt rahvusepõhiselt eraldi koolides. Kallas leiab, et selline korraldus integratsiooni kaasa ei too.

„Eestis eri rahvugruppide koolid juba ühinevad, kuid ühtset metoodikat, kuidas tegutseda ei ole,”märkis Kallas. „Igaüks tegutseb omaette. Tartu Ülikooliga koostöös püüame eri emakeeli rääkivate ja erinevatest kultuuridest pärit õpilaste õpetamiseks ühtset metoodikat välja töötada.”

Kallas teab, et on eestlasi, kes ühist kooli ei soovi, kuna kardavad, et pärast koos vene peredes pärit lastega veedetud vahetunde võivad nende lapsed saada mõjutusi vene kultuurist ja nende eesti keel ebapiisavalt areneda. Samuti usub tema sõnul marginaalne vene rahvusest inimeste rühm, et vene keelt on Eestis võimalik säilitada ainult vene lapsi eraldi koolides õpetades. „Selliseid inimesi on siiski väga väike hulk, nagu kinnitavad ka sotsioloogilised uurigud,” ütles Kallas.

Eesti õpilaste väga head tulemused PISA testil on äratanud tähelepanu ja tõmmanud Narva kolledžisse õpetajaid ka välismaalt, eriti Venemaalt, kus kõige rohkem kooli reklaamitud on. Tänavu sai kolledž 20 välismaalastele mõeldud kohale 175 avaldust, möödunud aastal oli neid 50. „Eelmine aasta kulutasime reklaamile Venemaal 400 eurot, tänavu 1000. Vahe on selgelt näha,” ütles Kallas.