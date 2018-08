Narva keskerakondlasest linnavolinikud astusid erakonnast välja

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et tema ametiaja jooksul on selline juhtum esmakordne. "Eile õhtul kogunes Narva piirkonna juhatus ja ilmselt ei jõudnud nad siis üksmeelele," ütles Korb Delfile.

Korbi sõnul ei olnud Keskerakonna juhatus teadlik, et linnavolinikud võivad niivõrd radikaalse sammu teha. "Olid küll varem olnud jutud, et nii võib minna, aga me (Keskerakonna juhatus - toim) ei osanud seda oodata," ütles ta ja lisas, et Keskerakonna juhatus sai liikmete lahkumisest teada Äriregistrist.

Korbi sõnul kogunevad peagi taas Narva piirkonna keskerakondlased, et valida uus juhatus, kuna mõned erakonnast lahkunud inimesed kuulusid ka juhatusse. "Reedesel Keskerakonna juhatuse koosolekul tuleb ka kindlasti olukord arutlusele ja mõtleme, kuidas edasi minna," lisas Korb.

31-liikmelises Narva volikogus oli Keskerakonnal seni 22 kohta, vahendab ERR Uudised.

Massilahkumine oli vastus Keskerakonna juhatuse nõudmisele, et volikogust ja Narva linna äriühingute nõukogudest taandaksid end kaheksa keskerakondlasest linnavolinikku, kellele prokurör esitas kahtlustuse korruptsioonitegudes. Kahtlusalused keeldusid partei peakontori nõudmisele allumast.

Täna koguneb Narva volikogu, et valida endale uus esimees, kuna varem seda kohta täitnud Jefimov pidi seoses jõustunud süüdimõistva kohtuotsusega tagasi astuma.

Korb arvestas eile ERR-ile intervjuud andes võimalusega, et Narva volikogu keskfraktsioon võib in corpore erakonnast lahkuda ja tunnistas, et siis tuleb Keskerakonnal hakata Narva organisatsiooni uuesti ehitama.