Narva keskerakondlased Jüri Ratase nõudmistele ei allunud

Korruptsioonikahtlustuse on saanud kaheksa Keskerakonda kuuluvat Narva linnavolikogu liiget. Kahtlustus on esitatud linnavolikogu keskfraktsiooni esimehele Aleksei Voronovile ja Larissa Oleninale, kes on üks peamisi kandidaate Narva linnavolikogu esimehe kohale. Kahtlustuse on saanud ka Ilja Fjodorov, Tatjana Stolfat, Aleksei Mägi, Jelena Pahhomova, Jelisaveta Tšertova ja Sergei Lvov.

Erakonna juhid on nõudnud, et kahtlustuse saanud Narva linnavolinikud loobuksid uurimise ajaks linnavoliniku kohast ning astuksid tagasi munitsipaalettevõtete nõukogudest ja juhtivatelt kohtadelt.

Keskerakonna Narva piirkonna esimees Yana Toom ütles Delfile, et jõuti kokkuleppele siiski selles, et uue linnavolikogu esimehe kandidaat ei ole kahtlustuse saanud Keskerakonna liige. Kandidaadi nime Toom ei avaldanud.

Reedel arutab Keskerakonna juhatus Narva linnavolikogus kujunenud olukorda. Yana Toomi sõnul on tegemist tõsiseima parteisisese kriisiga Keskerakonnas, mida ei saa lahendada emotsioonidega. Toom rõhutas, et kahtlustuse saanud kaheksa Narva linnavolinikku pole nende hääletustega, kus nad osalesid, isiklikku kasu saanud. Toomi hinnangul pole tegemist korruptsiooniga, vaid tehtud on lihtsalt vigu.

Kahtlustuse kohaselt ei ole volikogu liikmed ennast taandanud volikogi istungitel hääletustelt, kui otsustati nendega seotud äriühingute küsimusi ja nendega seotud Narva linna vara tasuta võõrandamist.

Narva linnavolikogu peab valima uue esimehe, kuna eelmine esimees, keskerakondlane Aleksandr Jefimov jäi juuni lõpus lõplikult süüdi kelmuses ja selle tõttu peatusid automaatselt tema volikogu liikme volitused. Volikogule uue esimehe leidmise tähtaeg on 20. august.