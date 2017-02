Narva ametnike salajased keeleõpingud on pälvinud kriitikat

Narva linnavalitsus maksab juba rohkem kui seitse aastat regulaarselt prantsuse keele õpetajale, kes kaks korda nädalas linnavalitsuses rühma ametnikke ja ühes nendega ka linnapead õpetamas käib. Linnavolikogu liikme Aleksei Mägi arvates finantseeritakse seda keeleõpet saadikute eest salajas ja vaevalt see omavalitsusele üldse vajalikki on.

Narva linnavolikogu liikmes, Narvas võimul olevasse Keskerakonda kuuluvas Aleksei Mägis tekitab rahulolematust Narva ametnikele ja linnapeale Tarmo Tammistele prantsuse keelt õpetamas käivale õpetajale makstav tasu. Mägit hämmastab, kuidas linnavalitsus eraldas selleks poolteist tuhat eurot, jättes selle eelarvekulutuse mitte lihtsalt volikoguga kooskõlastamata, vaid lausa varjates seda nende eest, kirjutab Põhjarannik.

Narva linnavalitsus muutis oma 25. jaanuari korraldusega linnaeelarvet, vähendades 1000 euro võrra õigusteenustele tehtavaid kulutusi ning 539 euro võrra arenduse ja ökonoomika ameti trükitöödeks mõeldud kulutusi ning suunates selle summa ümber palgakuludeks ja nendega seotud maksudeks. Nimetatud ameti direktor Georgi Ignatov kirjutas oma taotluses, et see raha läheb prantsuse keele õpetajale maksmiseks temaga sõlmitud käsunduslepingu alusel. Mis leping see selline on, selle kohta mitte sõnagi.

Praegu maksab Narva linnaametnike ja -juhtide prantsuse keele õpingute eest linna arenduse ja ökonoomika amet. Jaanuarikuist rahaliikumist Põhjarannikule kommenteerides ütles Georgi Ignatov, et eelarves sisulist muudatust ei tehtud, vaid tegemist oli kululiigi täpsustusega.

Ent Aleksei Mägi on veendunud, et seda võib linnavalitsus ainuisikuliselt teha vaid erandjuhtudel, ettenägematutes olukordades, kõik muu aga nõuab planeerimist, avalikustamist ja linnavolikogus kinnitamist.

Linnasekretär Ants Liimets peab prantsuse keele õppele tehtavaid kulutusi õigustatuks.

“Kui Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub, siis hakatakse suuremat rõhku panema saksa ja prantsuse keelele,” oletas ta.