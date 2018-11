Narkopaanika Tallinna gümnasistide seas - koolipoisid levitasid valekirja, milles hirmutasid koole narkoreidiga

Võttes ühendust mõne kooliga, kellele avaldus justkui saadetud oleks, pole kooli juhtkond midagi kuulnud. Nii Viimsi kooli kui ka gümnaasiumi juhid kostsid, et mingeid narkoreide ei ole olnud ning pole ka plaanis, sest koolis sellist probleemi pole. Midagi ei teadnud ka näiteks Jakob Westholmi gümnaasiumi juht, 21. kooli juht. Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur kostis, et nendeni jõudis info sellise võltsitud dokumendi kohta üleeile, kuid erilist tähelepanu nad sellele osutada ei plaani, sest valeinfot pole vaja täiendavalt koolile selgitada.

Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor Mehis Pever kostis, et kooli juhtkonnale polnud teada, et selline kiri noorte seas levib. "Mu hea kolleeg on öelnud, et kõiksugu narkootikumide ja suitsetamisteemad küll kooli õppekavas ei ole, et ju õpilased on siis kuskilt mujalt need kombed õppinud," nentis Pever.

Tallinna gümnasisistide seas levis siiski paanika, sest kõige pöörasemate kuulujuttude järgi jooksis ühest koolist ära keset päeva reidihirmus 600 õpilast ning teise kooli õpilased ostsid linna apteegid tühjaks narkokiirtestidest.

Siiski said teravamad pliiatsid aru, et tegemist on võltsitud dokumendiga - avaldus pole mitte ainult täis kirjavigu, aga sellele pandud ametlik alllkiri pärineb internetiavarustest (alumine foto).