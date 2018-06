Napilt töölennule jõudnud Taavi Rõivas: mulle tuletati taas meelde, et parim teenindus on kodulennujaamas Tallinnas

"Tallinna Lennujaam on Eesti värav ning mul on hea meel, et lennujaama töötajad eesotsas Piret Mürk-Duboutiga on väga palju teinud selleks, et nii külalised kui omad end lennule minnes ja lennult tulles hästi tunneksid," tunnustas poliitik.

Lendan töö tõttu väga palju ja loomulikult tekib ka võrdlusmoment. Täna tuletati taas meelde, et parim teenindus on kodulennujaamas Tallinnas. Lahendusele orienteeritus ja - mis kõige olulisem - inimlik suhtumine, on üliolulised. Suur aitäh, mees SASi checkinis ning Piret ja co! pic.twitter.com/G7J8x76Y4z

— Taavi Rõivas (@TaaviRoivas) June 8, 2018