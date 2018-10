Näitleja Tõnis Niinemets juhib vestlusõhtul arutelu rasket ravimatut haigust põdeva lapse perega

Näitleja Tõnis Niinemetsa motiveerib taolistes heategevuslikes ettevõtmistes kaasa lööma peamiselt see, et tal endal puudub tegelik arusaam, mis tunne on elada puudega last kasvatades, olla puudega lapsele vend või mõnel muul moel pereliige. “Ma võin selle kohta lugeda, kuulata, infot hankida, olla ülimalt empaatiline, aga päris lõpuni ma sellest aru ei saa, kuna puudub kogemus ja läbielamine,” räägib ta. “Aga millest ma aru saan, on see, et puudega laste peredel ei ole lihtne hakkama saada ja nad vajavad, kas nad seda välja näitavad või mitte, abi,” toob ta välja. Ta lisab, et abi all mõtleb ta eelkõige mõistmist ja rahalist tuge, mida meie riik kohati ei paku. “Sellest, et nad seda vajavad, saan ma väga hästi aru ja see motiveeribki abistama ja omapoolselt panustama.”

Vestlusõhtul on oodatud osalema kõik huvilised. Osalejatel palutakse teha annetus liikumispuuetega lastele arendavate teraapiate toetuseks. Annetada on võimalik, helistades annetustelefonile või tehes ülekanne fondi annetuskontole. Samuti võib annetuse teha kohapeal sularahas või kaardiga makstes.

Lisaks huvitavale arutelule on väikeste külaliste rõõmuks kohal ka Lastefondi maskott Mõmmik ning avatud Lastefondi Heade Tegude Kohvik. Kogu kohviku teenitav tulu läheb liikumispuudega laste arendavate teraapiate toetuseks.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palub fond kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.