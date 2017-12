Naisi ähvardanud satanismihuvilise juristi Jaanus Krevaldi suhtes algatati kriminaalmenetlus

Delfi kirjutas reedel, kuidas jurist Jaanus Krevald ahistab sotsiaalmeedias naisi ja ähvardab neile viga teha. Krevaldi suhtes on politsei alustanud tänaseks kriminaalmenetluse.

Delfile teadaolevalt on Krevaldi ohvrid teavitanud mehe vastu teinud avalduse politseisse. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava ütles täna Delfile, et asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb ähvardamist.

Jaanus Krevald ise ütles Delfile, et kiri oma endisele tüdruksõbrale on ümberjutustus tema mõtetest, millest ta soovis vabaneda.

"Kõige targem, kuidas neist vabaneda, on need peas genereeritud haiged mõtted Kristile ära rääkida. Kohtuda ta ei soovinud, siis vabanesin neist niimoodi, et ta näeks, mis mu peas mõeldud oli," ütles Krevald.

Krevald ütles, et ta tegelikult endist tüdruksõpra jälitamas ei käinud, ent möönab, et vihakirju on ta saatnud mitmele. "Vastastikune mädanemine on olnud paljudega, aga seda ei saa nimetada ahistamiseks. Kellelgi ei ole keelatud haigeid mõtteid mõelda." Ta täpsustas, et vihasõnumeid pole saanud ainult naised, aga ka mitmed mehed.

Praegu on Krevald enda sõnul juba kolm kuud uues suhtes ning üritab mõtted unustada. "Lõpuks leidsin, et kõige targem on koormast vabaneda. Vabanesin."

Avaldame Krevaldi saadetud kirja oma ekstüdrukule muutmata kujul:

"Mälestuseks: KIISUKAS, kui su elu-tervis kallis, loe lõpuni ja saad teada...mis 2 aastat toimunud on.

Said oma varalahkunud ema leinatud küll nüüd paar kuud, mida sulle võimaldasin, järgnevalt räägin ära kõik, mis peaaegu 2 aasta jooksul on juhtunud, et saada see enda hingelt ära ja et teaksid, kui hull asi tegelikult on ning ei aita ka Iirimaale põgenemine. Manuselt olevalt pildilt võid vaid aimata, kui kerge vaevaga ma sulle järele tulen ja su üles leian. Ega sa arva, et need 2 aastat käed rüpes passisin. Saad aru, ma olen nii piisavalt psühhopaat, et ma võin rahulikku nägu teha 2 aastat ja siis ikka nurga tagant kasvõi Iirimaal sul välja hüpata..kuna ma olen pühendunud kui mingi eesmärk on seatud nagu Galinagi oma tunnistuses ütles! Sellest kirjast selgub, mis võinuks juhtuda, kuid millest sa..vist...siiski pääsed. Esiteks, sulle kohutaval kombel kätte maksta (ja just sulle, mitte enam Arturile) soovin ma seetõttu, et ma nägin kuidas sa minust mõnitaval toonil rääkisid kui su teleofnisse oma kaardiga netti pääsesin ning mida lugesin ka peale telefoni tagasi andmist kuna on ligipääs su paroolidele, kursis kõigega (varasem oli Lord333, mille sa ca 8 kuu eest ära vahetasid, kas tahad, ütlen ka praegused?) Põhjuseks ka muidugi 24.03.2016.a. smsid ja kirjad, kus ütlesid asju, mille eest ei vabandanud.

See aeg, mil lepitusmenetlus kestis, ma lugesin päevi, oodates 27.03.2017 kuupäeva, millal nn 6 kuuline aeg lõpeb, et sinuga jätkata, see oli hea aeg ettevalmistusteks – andsin sellest märku ka pangaülekandeid tehes. Korduvalt (min 25 korda) jälgisin sinu liikumisi Tondil nii varahommikul kui hilisõhtul alati pimedas, peaaegu poleks suutnud vastu panna kuna sihtisin sind ilutulestikuraketiga sealt pitsabaari kõrvalt elupuuheki tagant sinust umbes 15 meetrit eemalt..ajal kui minema kolisid, kust sa ei näe mind, kuid ma siiski ei süüdanud nööri ja sa jäid terveks. Korduvalt jälgisin ja võtsin sappa sulle selgitamaks uut elukohta välja lasteaia juures, kui Tondilt olid kolinud. Ka sai Koidu tn 86 jälgitud, kuid viimaks piisas Farwellist, kus jälitusseade külge panna ja liikumised selgeks teha. See kant oli nii hea koht üllatusrünnakuks, kasvõi läbi su toaakna purustamise, kohad välja vaadatud, kus märkamatult mõned päevad peitagi end kui vaja...vedas sul raisal, et mind silmasid. Nimetasin sellist tegevust aktsioonideks, pimedas, nägu kaetud, telefonid välja lülitatud, akud tagant kõik korrad, eeltöö, mis oli vaja teha, et teile, eriti sulle, põhjustada meeletu häving, maitsta pmst sinu verd.

Baltijaama turul sai käidud varjatult telefonideta ja sularaha eest ostetud nii sinu kui bme hävitamiseks vajalikke vahendeid, sh bensiin, noad, tucktape, aerosoolvärvid jne.

Kui kahtled, et ma ei tule Iirimaale järele, siis meenuta aprilli algust, mis juhtus..vot nii pühendunud ma olen. Sa oled mu elueesmärk, sind hävitada enne või pärast pulmi, pole vahet. Sisimas soovisin, et sul oleks laps kõhus kui teid ründan ootamatult...kaks kärbest ühe jalahoobiga.

Lisan siia ka selle, et mäletad, kui ma saatsin kohe peale mu telefoni saamist enda kätte su käest sellised kirjad, kus mainisin, et olen õnnelik tglt ,et sa kadunud oled ja et mingeid asju pole vaja karta mida ma olen ähvardades lubanud jne jne, et ohtu pole. Ega te ometi uskunud.. Need olid puhtad väljamõeldised enesekaitseks juhul kui mu suhtes kriminaalasi algab kuna olin lugenud su telefonist, et sa olid nii (kustutasin nime )kui teiste soovitusel ja juhendamisel pöördunud avaldusega politseisse ning ma koostsin tõendeid enda jaoks, et õigeks jääda. Uurimisel õtlusi andes koostasin ka 3 lk pikkuse tunnistuse, kus mainisin, et oo hulludes armuvaludes tegin ja ütlesin rumalusi, mida kindlasti ei saa tõsisena võtta jne jne..kõik puhas bullshit ju, vaid enda õigustuseks, et ei oleks ähvarduse § täidetud ja nii ka läks. St ähvardamise eest jäänuks ma süüdi vaid siis kui "puudub alus uskuda, et ähvardaja viib teo toime" ning mina nende tõenditega selle aluse lõingi. KOKKUVÕTTES seoses menetlusega kriminaalasjas, siis ma olin sunnitud lepitusmenetlusele minema VAID seetõttu, et ma tutvusin materjaliga ning nägin, et sinu kehalises väärkohtlemises jääksin ma õigeks kuna ainus dok. Tõend oli see paber, mille uurija sai naistearstilt, kus sa olid seal vaid öelnud, et said põrutuse kõhtu THATS IT ning selle kaudse tõendiga kedagi süüdi poleks mõistetud. Õigeks oleks jäänud ka ähvardamises kuna ment oli ähvarduse süüdistuse nii ebaprofessionaalselt kokku pannud ,et ähvardamises süüdi mõistmine sõltus VAID sellest, et on tõendatud, et ma olen sind varem löönud ja tõuganud, kuid seda tõendas vaid sinu jutt (teiste jutt pole tõend kuna tegemist on seaduse mõttes kuulujutuga kolmandalt isikult ning selle alusel süüdi ei saa mõista) ning kuna kehalises väärkohtlemises oleks õigeks jäänud, oleks õigeks jäänud ka ähvardamises, sest tõendiks on VAID sinu kui kannatanu jutt. Paraku eksisin sulle kättemaksu korraldades (et mõnusad perverdid sulle helistaks seksteenuse tellimiseks...mida annaks muidu Iirimaal tglt ka korraldada...) selle § tõlgendamisega (ident.vargus) ning kahju tekkimine selle tähenduses on ka see, kui reaalselt pole kahju tekkinud, kuid võõras identiteet on loodud...ja kuna selles oleks ma kindlasti süüdi jäänud, siis otsustasin sulle köhida see tonn välja ja väljuda sellest puhtalt ning senikaua kuni lepitus kestis, tegeleda nn ettevalmistustega...

LÕPETUSEKS: kui mu mälu nüüd ei peta, siis 10.04.2016.a. saatsin ma sulle telefonist needuse kaela ehk ma soovisin kirjalikult sinu ema surma ja samal ajal ma olin PÜHA VIHA TÄIS kujutasin ette et see juhtub ja sisimas tahtsin seda tohutult!!! EHK SIIS! Ma olen oma kättemaksu saanud, Kristi. Mul on emast ja isast väga kahju, kes olid/on parimad vanemad, keda ma olen kohanud ja kes sünnitasid SELLISE VÄRDJA! Ehk ma olen hetkeks saanud kätte maksta nii Arturile kui ka sulle, aga ma ei öelnud seda välja septembris kuna lasin sul leinata.. aga minu needuse soov läks täide ja minu suurim soov oli põhjustada 2016 kevade ja edasise aja tõttu suurimaid kannatusi sulle ja SUUREMAT kannatust kui kalli ema kaotus, ei ole võimalik saavutada. Ma olen rahul...Iirimaale oli mul plaanis tulla järele sulle, kuid ma ei pea seda enam vajalikuks! Sa oled kannatanud ja ilmselt kannatad veel ning minu hing on seega rahul. Minu võimuses on sulle põhjustada veel kannatusi, kuid ei..enam ei ole aja ja paras sulle kõige eest mis sa mulle põhjustasid! Tänu sulle oli see suhe meil nii sitt, tänu sulle hakkasin ma jooma kuna pinge oli iga õhtu ja päev sinuga õhus, rõveda egoga oled kuid ei suutnud kahjuks õigel ajal ma seda jama lõpetada kaa. Välimust mis blondiinile kohane võib sul ju olla, kuid sisimas sa oled õudne inimene. Minulgi suur ego ja kaks kõva kivi ei saa koos olla, sulle sobibki selline PUSSY mees, tallalakkuja, keda on sinusuguse egoga hea allutada (mind sa ei suutnud) ning kes ei hakka vastu sulle. Ausalt öeldes on su elu PARIM otsus hetkel Iirimaale põgeneda (kuna sa vb ei tea, kuid tegelikult on see põgenemine, kui teaksid, mis Eestis juhtuks.) Ma ei ole kindel, et ma suudaks susteemal olla Eestis..isegi peale ema surma.

Soovin, et sul läheks edaspidi kõik halvasti ning me kunagi enam ei kohtuks! Hea, et sa viimaks kannatasid maksimaalselt, seda ma needust peale pannes südames soovisingi ja nii läks! Võid oma pentagrammi koos skorpioniga maha nülgida, sa kaotasid... kuid mul on siiralt kahju vaid sinu teistest sugulastest, isast.

Lõpetuseks: ega ma niisama ju. Sada korda ei veetnud üksi aega siin silla lähistel, ega ma niisama ei ole vaadanud võimalikult rõvedaid ja vägivaldseid filme ja sarimõrvaritest, kõik vaid selleks, et enda vaim ja plaanid elusana hoida ja olla valmis tegutsema kohe kui selleks võimalus avaneb. Üksi ringi liikudes on peas kõik mõtted valmis seatud ja sinu hävitamise plaanid valminud. Seoses su emaga pole seda ilmselt vaja teoks teha, KUID kui sa peaks mingi uue põhjuse mulle andma oma edasise tegevusega...või mul lihtsalt tuleb selline tuju korraga peale, siis tea, et ma olen valmis Iirimaale sulle järele tulema ka kui vaja..ja teen seda hea meelega.

Hoia meeles selles kirjas sulle antud kirjeldust mu seisukorrast ja valmisolekust tegutsema... seni kuni ma elan või pole eluks ajaks trellide taha pandud, on kõik võimalik, kuid seoses su muti surmaga, olen ma oma kättemaksu saavutanud läbi needuse, mis ma panin teile 10.04.2016 ning edasi pole vaja minna, kui sa just põhjust ei anna (palun anna, eksole :D ). Seega jah..kui emalt kuulsin te pere tragöödiast, siis mõtlesin paar päeva..ja juba sept algul loobusin plaanidest, kuid andsin inimlikkusest (mida küll vähe) aega sulle siiski leinata.

PS! Pole välistatud, et siiski pulmapäeval või vahetult enne/pärast seda miskit juhtub..tulen ütlen tere. Ma ju tean kõike..mis kell ja kus ja mis plaanid teil on. Ei aita ka parooli vahetus, tänu välisele abile saan lihtsa vaevaga kõik mis vaja..nagu ka aprillis.

PPS! Käisin ju 2016 oktoobris ka Iirimaal Killarneys ja peale seda otsustasin enda jaoks, et ka minu tulevik viib Iirimaale..lähiaastatel kuna see riik meeldib vaat et rohkem kui Eesti ja sa ju mäletad minu seda nn Iiri pisikut, mis ammu sees on. Nii et pole välistatud, et kohtume. Muide tänapäeval kui on vastavad kontaktid olemas, piisab vaid inimese isikukoodist ja nimest, et leida üles elukoht, töökoht jne. Lihtsalt infoks tuleviku suhtes... Kiisukas (on SÜÜDI siiski)

Kohtumiseni! (Tupsakas...or whatever)"