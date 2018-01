Naised sotsiaalmeedias kritiseerivad Tiit Ojasood kaitsnud Urmas Reinsalut

Tiit Ojasoo skandaal ei taha lõppeda. 104 inimest protesteeris avaliku kirjaga otsuse vastu kutsuda tema vabariigi aastapäeva lavastajaks. Seda kirja kritiseeris justiitsminister Urmas Reinsalu, kelle kriitika pälvis omakorda sotsiaalmeedias tegutsevate inimeste, peamiselt naiste kriitikat.

Sae tõmbas kõigepealt käima riigikogu liige Liisa Oviir (SDE). "Kanakarja kambakas? Hea justiitsminister, hea Urmas, kas Sa päriselt viitad naistele, kes soolise vägivalla vastu on jõuliselt sõna võtnud, kui kanadele? Ma saan aru, et vahel võib tunduda, et pendel on hooga liikumas teise äärmusesse aga KANAKARI???"

Oviiri kriitikaga ühines tema postituse all kohe päris mitu inimest.

Reinsalut kritiseeris ka autoajakirjanik Ülle Rajasaar. "Aeg on valida teine amet, sest ma tõesti ei kujuta ette, et minu riigi JUSTIITSMINISTER ütleb, et ta POLEKS PIDANUD naistevastast vägivalda hukka mõistma," kirjutas ta.

Rajasaare puhul oli kommentaatorite nii neid, kes mõistsid Reinsalu hukka, kui neid, kes pigem kaitsesid teda.