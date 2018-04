Naine murdis õlavarre- ja abaluu, aga saadeti õla paikapanemise järel haiglast lihtsalt koju tagasi

„Kui neid arste poleks olnud, kes minu röntgenipilti viimaks vaatasid, siis võib-olla istuksin endiselt siin oma valudega ja loodaksin paranemisele,“ räägib naine, kes kukkus katki nii õlavarre- kui ka abaluu, ent saadeti haiglast pärast õlaliigese paikapanemist koju.

[Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas] öeldi, et õlg on paigast ära, tehti süst ja narkoosi all pandi õlg tagasi paika. Pärast seda viidi Ülle uuesti röntgenisse ja arst, kes ta vastu võttis, saatis ta koju, kirjutab Õhtuleht.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla kommunikatsioonispetsialist selgitab, et luumurd tuli ilmsiks tänu topeltkontrollile – esmalt vaatab uuringud üle valvearst, hiljem radioloog.

„Ülle esimesel visiidil ebaõnnestus arsti ja patsiendi ebapiisava koostöö tulemusena röntgenipilt,“ vastab ITK pressiesindaja ja lisab, et kui probleem topeltkontrollis ilmnes, võeti Üllega ühendust ja raviti vastavalt parimale praktikale.

