Nagu kass ümber palava pudru: Taavi Aas vastab arupärimisele, et spordiselts Kalevi 250 000-eurone toetus on märk Tallinna spordisõbralikkusest

Teisipäeval kirjutas Delfi lahti Sõle spordikeskuse endise juhi Toomas Ristlaane altkäemaksu süüdistuses otsustavaks tõendiks osutunud helisalvestuse sisu. Salvestusest selgub muuhulgas, et Ristlaanele avaldas ühelt poolt survet Kalle Klandorf (Keskerakond), kes on MTÜ Tallinna spordiseltsi Kalev juhatuse asepresident ning teiselt poolt jalgpalliklubi Volta, mille juhatuse esimees on Raimo Nõu. Nimelt tahtsid mõlemad spordiklubid Sõle spordikeskuses samu trenniaegu, kuid kuna ühelt poolt survestas Ristlaant Klandorf, siis teiselt poolt asjatati Nõuga sularahapakkides, et garanteerida Voltale sobivad trenniajad.

Muuhulgas tuli vestluses arutluse alla see, kui tähtis on Klandorfile Kalev poliitilise kapitalina ning arutleti kaua kestab Tallinna linnavalitsuse suur rahastus spordiseltsile.

Kalevile 250 000 eurot

250 000 euro suuruse sihtotstarbelise rahastuse spordiklubile võttis luubi alla ka Jaak Juske oma linnapeale tehtud arupärimises. 2018. aasta Tallinna linna eelarve spordi- ja noorsootöö alapeatükist selgub, et sporti toetatakse linnas 1,7 miljoni euroga. Kalev on vaid üks kolmest spordiasutusest, mis saab linnaeelarvest sihtotstarbelist tulu - kaks teist on Pirita palliklubi, mille juhatuses on Oliver Läll, kes on muuhulgas ka Kalevi spordiseltsi juhatuse liige ning turundanud Keskerakonda mullustel valimistel ja spordiklubi LiVal sport, mille juhatusse kuulub samuti keskerakondliku taustaga linnasekretär Toomas Sepp.

Juske küsib kirjalikus arupärimises, kuidas on ette nähtud Kalevil 250 000 eurose toetuse kasutamine ning mille jaoks on nii suur toetus mõeldud. Aas vastab: "pealiskaudsel vaatlusel võib see summa ehk tunduda suur, kuid peame arvestama, et sellega kaetakse kolme pallimängumeeskonna kulud, mis on seotud osalusega Eesti meistrivõistluste kõrgliigas,".

Arupärimisest selgub veel, et Kalev saab tänu suurele toetusele katta ka turundusinimeste kulud. Kalevi turundusjuhiks valiti eelnevalt mainitud Oliver Läll, mis tõstatab Juske silmis küsimuse huvide konfliktist. Aas vastab sellele murele retooriliselt, et tema konflikti ei näe, sest ka keskerakondlastel on õigus tegeleda spordiedendusega. Seejuures loetleb Aas, et veerandmiljoniline toetus on Kalevile ette nähtud mängijate ja treenerite töötasudeks, spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks, transpordikuludeks, spordiüritustel osalemisega seotud kulude katmiseks ning spordiinventari uuendamiseks. "Turunduskulude töötasudeks linn toetust eraldanud pole," nendib Aas oma vastuses.

Toetus üleriigilisele alale

Juske pärib muuhulgas, miks toetab Tallinna linn Eesti korvpalliliitu, mis on üleriigilise rahastusega spordialaliit ning seeläbi täiendavad rahastust omavalitsustelt ei vaja. Linnapea vastab küsimusele, et Tallinnas on korvpall üks enim harrastatavaid spordialasid ning seoses sellega väärib ning vajab ta toetust. Ta kirjutab, et Tallinna spordilembus on lausa nii suur, et väärib 22 miljoni eurost toetust aastas.