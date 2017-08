NAGU KAKS TILKA VETT | Paljud EKRE sotsiaalmajanduslikud seisukohad kattuvad täielikult Sotsiaaldemokraatide omaga

Sotsiaaldemokraatlik erakond ja EKRE paistavad viimasel ajal silma peamiselt kõva kisklemisega. Lähem uurimine näitab aga, et nad jagavad paljusid seisukohtasid. Näiteks on paljud EKRE sotsiaalmajanduslikud seisukohad justkui sotsidelt laenatud.

Üldiselt keskendutakse poliitikas, sealhulgas poliitikaajakirjanduses rohkem erakondade maailmavaatelistele lahkhelidele. Vahelduseks on aga huvitav vaadata, kuidas väga erinevad erakonnad on tihti paljudes küsimustes sisuliselt samadel seisukohtadel. See loob aga koostöövõimalusi tulevikuks.

Alljärgnevat tabelit uurides saavad lugejad mängida mängu "Leia 10 erinevust".



EKRE SDE Kuna perekondade purunemise, madala iibe ja kuritegevuse üheks põhjuseks on liigne alkoholi tarvitamine, siis piirame oluliselt alkoholireklaami ning tõhustame alkoholivastast ennetustööd. Vähendame üldist alkoholitarbimist ning keelustame alkoholireklaami avalikes kohtades ja meedias. Piirame tubakatoodete väljapanekut ja esitlemist müügikohtades. Laenuraskustesse sattunud inimeste abistamiseks seadustame põhimõtte, mille kohaselt kinnisvaralaenu saanud inimesel kustub laen täielikult, kui ta loovutab laenu tagatiseks oleva kinnisvara laenuandjale. Kehtestame eluasemelaenule „võtmed tagasi“ põhimõtte tagamaks, et pangad annavad soovijatele vastutustundliku laenu ja arvestavad ka ise kinnisvaraturu riskidega. Eluasemelaenuga makseraskustesse jäädes peab olema võimalus vabaneda täielikult laenust, andes selleks kinnisvara üle pangale. Käivitame tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse, kus on ühendatud kannatanule rahalise hüvitise maksmine, tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine ja rehabilitatsioon. Vähendame tööõnnetuste ja kutsehaiguste esinemist. Selleks soodustame tööandja tegevusi töötajate tervise edendamiseks ja võtame vastu tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seaduse. Tõstame õpetajate ja kultuurivaldkonnas töötavate inimeste palkasid. Tõstame kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalga võrdseks Eesti keskmise palgaga. Vabastame tasemeõppe erisoodustusmaksust. Vabastame erisoodustusmaksust kõik tööandja tasutavad tasemeõppekulud. Väiksemate talude ja ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks ning nende ühistegevuse soodustamiseks peame vajalikuks maksta neile eraldi investeeringutoetust. Rakendame väiketaludele mõeldud arendus- ja toetusmeetmeid. Seame põllumajanduspoliitika üheks eesmärgiks tööhõive ja hajaasustuse säilimise maapiirkondades. Taastame ettevõtete tulu õiglase maksustamise, võtame kontrolli alla ja maksustame Eestist väljaviidava kasumi ning paneme piiri väliskapitali omavolile eesti rahva heaolu arvelt. Võtame täiendava tähelepanu alla ema- ja tütarettevõtete vahelised tehingud. Kohustame iga kuu deklareerima seotud osapooltele antud ja neilt saadud laenud ning hoiused koos intresside ja tootlustega, et hõlbustada maksuhalduri kontrolli kasumi Eestist väljaviimise üle. Toetame vastavalt võimalustele ka hävimisohus olevate soome-ugri hõimurahvaste kultuuritegevust teistes riikides, eeskätt Venemaal. Aitame kaasa hõimurahvaste kultuuriürituste ja koostööprojektide toimimisele. Toetame eestikeelse hariduse andmist ka teistes riikides elavatele eestlastele. Koostöös Eesti seltsidega toetame eestikeelse hariduse andmist võõrsil elavate perede lastele.

Alljärgnevas tabelis saavad lugejad oletada, kummas tulbas on sotside ja kummas EKRE riigikaitset ja välispoliitikat puudutavad seisukohad.

Meie julgeolek põhineb esmase kaitsevõime olemasolul, kohustuslikul ajateenistusel, totaalkaitsel, rahvusvahelisel koostööl ja NATO liikmelisusel. Eesti kaitselahend rajaneb esmasel iseseisval kaitsevõimel ja NATO kollektiivkaitsel. Jätkame kohustuslikul ajateenistusel, väljaõpetatud reservidel ja totaalkaitsel põhineva kaitsedoktriini elluviimist. Oleme seisukohal, et palgaarmeele üleminek kahjustaks Eesti kaitsevõimet. Säilitame noormeeste kohustusliku ajateenistuse ja soodustame ajateenistusse astumist. Peame oluliseks riigikaitse finantseerimist tasemel, mis võimaldaks tagada esmase iseseisva kaitsevõime. Säilitame kaitsekulutused vähemalt tasemel 2% SKT-st. Toetame Kaitseliidu arengut, suurendame Kaitseliidu eelarvet ja tehnilist varustatust. Kaitseliidu rahastamine tagab Kaitseliidu suutlikkuse valmistada ette Kaitseliidu ülesandeks olevaid sõjalisi võimeid, kaasata uusi Kaitseliiduga liitujaid ja täita teisi talle seadusega pandud ülesandeid. Rahaliste vahendite ratsionaalse kasutuse läbi leiame täiendavaid võimalusi riigikaitse tõhustamiseks. Tõstame palgad tasemele, mis peatab spetsialistide lahkumise. Elukutseliste kaitseväelaste palgatase ja töötingimused tagavad kaitseväelase ameti kõrge prestiiži ja tegevväelaste ametikohtade täieliku mehitatuse. Eesti on alati valmis tegema konstruktiivset koostööd kõigi riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Eesti edendab kahe- ja mitmepoolseid poliitilisi, majandus- ja kultuurisuhteid nii lähemate naabrite kui ka kõigi teiste oluliste partneritega. Eesti püüab tugevdada Euroopa Liidu, riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide koostööd ja riigiülest tegevust nendes valdkondades, kus riigi enda tugevusest ei piisa, nagu keskkonna-, majandus- ja energeetikaalane koostöö, võitlus organiseeritud kuritegevusega jne. Selleks, et hoogustada Euroopa Liidu majandusarengut, seisame Euroopa Liidu siseturu, sealhulgas digitaalse siseturu arendamise eest. Samuti toetame energialiidu loomist, et tagada energiaalane julgeolek ning mõistliku hinnaga energia kättesaadavus Eesti ettevõtete ja tarbijate jaoks.

EKRE seisukohad on võetud nende programmist, sotside omad nende riigikogu valimiste programmist.

Õige vastu on, et vasakul on EKRE ja paremal sotsid.