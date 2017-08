Nädalavahetusel vahetatakse Arvamusfestivalil mõtteid majandusest pornotarbimiseni

Sel reedel kogunevad tuhanded inimesed Paidesse viiendale Arvamusfestivalile, et veeta nädalavahetus vahetades mõtteid ligemale 160 teemal, mis varieeruvad haridusest majanduseni, pornotarbimisest veganismini.

Festivali eestvedaja Ott Karulin julgustab festivalist osa võtma kõiki huvilisi, ka neid, kes varasematel aastatel pole Arvamusfestivalil käinud. "Kuna teemasid on tõesti igasuguseid, ei pea keegi pelgama seda, et äkki mitte midagi ei kõneta või ei pane kaasa mõtlema – kindlasti kõnetab ja kindlasti paneb kaasa mõtlema ja rääkima," kinnitas Karulin. "Ühtlasi on sel aastal võimalik mobiilirakenduse Mingla abil üks ühele inimestega huvipakkuvatel teemadel kohtuda ja diskuteerida."

Festivali 25 alal saab arutleda nii ühiskondlikel, provokatiivsetel kui ka näiliselt tabudel teemadel. Esmakordselt korraldavad põhikooli õpilased lastealal ise oma arutelusid, tõstatades nii keskkonnakaitse, virutaalmaailma sõltuvuse, kui ka näiteks laste õnne teemasid. Põhjalik kava on välja mõeldud ka pisikestele festivali külalistele - nendega tegelevad tasuta Paide Sookure ja Paide Lasteaia õpetajad.

Karulini sõnul soosib festival uusi huvitavaid arutelulähenemisi, mis kaasaksid osalejaid senisest veelgi enam. "Programmis on näiteks malekella arutelud, ööülikooli loenguid, kohvikuarutelud, juhtumianalüüsid jpm. Noorteprogramm SPIN paneb esmalt osalejad hoopis jalgpalli mängima ja seejärel mõtisklema, kuidas spordi kaudu ühiskonda turvalisemaks muuta," rääkis Karulin.

Loomulikult toimuvad ka tänavu Arvamusfestival traditsioonilised Euroopa Parlamendi Eesti saadikute hommikune laupäevane arutelu ning festivali lõpetav parlamendierakondade esimeeste debatt.

Festivalilt ei puudu ka mitmekülgne kultuuri- ja meluprogramm. Näiteks on ruumieksperiment juba praegu muutnud Paide keskväljaku jalakäijasõbralikuks olemiskohaks – väljakut ehib linnamööbel, liivakattega rannavolle väljak, pikutamistoolid jmt. Selle kõrval on ka näitus "Ruuminihe", mis elustab Paide vanad majad ja kus pildi-, heli- ja valguskeel kutsub kaasa mõtlema tühjalt seisvate hoonete problemaatika üle. Erilisi kultuurielamusi on teisigi, näiteks ajakeskus Wittersteini poolt korraldatud rännak Hermann Hesse esivanemate jälgedes, Vaiko Epliku soolokontsert, Musta Puudli poolt ellu kutsutud Festivaliklubi.

Festival ei lõppe seekord mitte parlamendi erakondade esimeeste debatiga, vaid ühise õhtusöögiga. Laud kaetakse Paide keskväljakul ja korraldajad kutsuvad igaüks omalt poolt midagi söögipoolist lauale kaasa võtma, et üheskoos kuuldut-nähtut seedida ja jätkata põletavate küsimuste üle arutelusid.