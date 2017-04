Nädalavahetusel haiguslehele jääda soovinu sattus paradoksi: tundsin end lolliks tehtuna!

Nädalavahetusel töötavatel inimestel ei maksa nädalavahetusel haigeks jääda, sest haiguslehe saamine on sel ajal keeruline ja tuleb välja, et paratamatult kerkivad vastuolud loogika ja seaduse vahel.

„Ma jäin haigeks ja palavik oli 37,7 kraadi. Kuna oli laupäev ja pidin pühapäeval tööl olema, siis oli vaja teha haigusleht. Ma helistasin perearsti nõuandeliinile ja küsisin, kuidas ma saan haiguslehe võtta,” rääkis Delfile Liisa*.

Naise üllatuseks vastati talle, et tal tuleks minna haigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO) või kutsuda kiirabi. „Olin pahane, sest tean, et seda arstiabi võib vajada palju tõsisem haige kui mina, aga otsustasin minna EMO-sse, kui kästakse,” lausus naine.

„EMO-s aga selgitas mulle õde nagu lapsele, et ei tohiks sellise probleemiga küll EMO-sse tulla — neil tööd niigi palju,” meenutas Liisa, kellel EMO töötaja soovitas perearstile e-kiri saata. „Tundsin end pärast seda lolliks tehtuna. Läksin koju, saatsin [pere]arstile e-kirja ja sain haiguslehe.”

E-kirja saatmine tundub lihtne ja loogiline lahendus, mistõttu on Liisa imestunud, et perearsti nõuandeliinilt soovitati tal kiirabi kutsuda või EMO-sse pöörduda. Tuleb aga välja, et teistsugust nõu poleks anda võinudki, sest seaduse järgi ei tohi perearst nädalavahetusel haigestunule haiguslehte kirjutada.

„Teadaolevalt ei tohi perearst ega eriarst ilma patsienti reaalselt nägemata töövõimetuslehte väljastada. Samuti on ebaseaduslik väljastada töövõimetuslehte tagasiulatuvalt,” märkis perearsti nõuandeliini 1220 projektijuht Klarika Kallikorm.

Ta osutas, et lugeja saatis arstile kirja nädalavahetusel ja lootis, et perearst alustab töövõimetuslehte pühapäevast, kuid teeb seda tagantjärele esmaspäeval. „Eelpool öeldule tuginedes julgen väita, et meie nõustajad andsid korrektse nõuande,” sõnas Kallikorm.

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri viitas samuti seadusele ja nentis, et esmalt tuleb patsient läbi vaadata, läbivaatus dokumenteerida ja alles siis haigusleht välja anda. „Kui on nädalavahetus, tuleb haigus fikseerida EMO-s, mille alusel perearst kahe päeva jooksul annab välja haiguslehe,” rääkis Saluri.

Praegune süsteem on seega paras paradoks: kõige lihtsam ja loogilisem oleks haigestudes saata perearstile e-kiri haigestumise ja haiguslehe alustamise vajaduse kohta, kuid seda seadus ei luba – tuleb kutsuda kiirabi või pöörduda EMO-sse.

Eriti irooniline on aga, et nimelt EMO-sse pöördus Liisa esimesena, kuid ta saadeti sealt kui tühise probleemiga pöördunu ära, ja ühtlasi soovitati talle seal ebaseaduslikku – kuigi loogilist – haiguslehe saamise võimalust.

* Nimi muudetud.