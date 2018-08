NÄDALAVAHETUS Poliitikud kritiseerivad Tsahknat: kui Tsahkna kirjeldas riigikogu liikme vähese koormusega tööd, rääkis ta ilmselt oma isiklikust kogemusest

Ta pidas puhtaks populismiks Tsahkna arvamust, et riigikogu liikmed võiksid vähem töötada ja saada samas vähem palka. Tema arvamusega nõustus keskfraktsiooni liige Toomas Vitsut, kes leidis, et selle kõige taustaks on lähenevad valimised.

"Ettepanekute sisu osas tundub, et need ei ole tehtud riigikogu efektiivsemaks muutmiseks, vaid et valijatele meeldida. Teatavasti suur osa valijaid arvavad, et riigikogulased peaksid oma tööle peale maksma," kommenteeris Vitsut.

Eriti naljakaks pidas Lauri mõtet, et riigikogu liige võiks põhikohaga töötada mujal ja käia riigikogus tööl vaid ühe nädala kuus, aga samas saaks iga riigikogu liige endale täiskohaga nõuniku, kes tegeleb seadusandlusega, koostab muudatusettepanekuid ja formuleerib ettepanekud seadusandlusesse. Kuna see on riigikogu liikme põhitöö, siis võiks see Lauri arvates olla jätkuvalt riigikogu liikme enda teha.

Riigikogu tugevdamiseks võiks Lauri arvates pigem tugevdada riigikogu ametnike poolt, eriti õigusalastes küsimustes. Kuna mõne riigikogu komisjoni juures töötavad ametnikud on tööga üsna ülekoormatud, siis võiks just nendesse komisjonidesse ametnikke juurde palgata. Samuti võiks tema sõnul kaaluda komisjonide ülesannete ümberjagamist, sest mõned komisjonid on väga töömahukad, aga teised vähem.

Küll aga leidis Vitsut, et saadikutele oleks abilistest kasu küll. Saadikute ettevalmistus ja võimekus selle tööga tegeleda on väga erinev, abid aitaksid teha tööd efektiivsemaks. Vajadusel võiks kulude piiramiseks abide palkamise korral vähendada riigikogu liikmete arvu. Riigikogu liikmete tööaja vähendamine aga mingit kasu tema arust ei too.