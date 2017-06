Nädala keskel kohtumajast haiglasse viidud Edgar Savisaar lubati nädalavahetusel koju

Nädala keskel otse kohtumajast haiglasse viidud Edgar Savisaar on nüüdseks kodus Hundisilmal, kinnitavad mitmed allikad.

Kui rääkida Savisaarest, kerkib hetkel ilmselt paljude silme ette kolmapäevane stseen Harju maakohtu juurest - istung ei jõudnud veel alatagi, kui Savisaarele kiirabi kutsuti. Arstid panid ta kanderaamile pikali ning tee viis edasi läheduses asuvasse Ida-Tallinna keskhaiglasse. Savisaare kaitsja Oliver Nääs kinnitas siis meediale, et Savisaare vererõhk oli hommikul 165/98, pulss enne istungit 118.

Vahepeal oli juttu, et Savisaar jääb tõenäoliselt ka nädalavahetuseks haiglasse. Pühapäeval kinnitas Savisaart varasemalt ravinud arst Peep Põdder, et tema teadmiste järgi on Savisaar hetkel kodus. Sama kinnitas ka Savisaarega tihedalt suhtlev riigikogulane Oudekki Loone. Ta ütles, et Savisaar sai haiglast välja. "Eks tal läheb nagu ikka," kommenteeris Loone Savisaare seisundit.

Savisaar kohtuprotsessis on nüüd pikem paus, esialgse kava kohaselt jätkuvad istungid augustis.