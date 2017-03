Nädala jooksul on Harjumaal vabadus võetud viielt liikluskuriteos kahtlustatavalt

Käesoleva töönädala jooksul on liiklusrikkumiste kahtluse eest pokri pistetud viis inimest, kes kõik on ka varem korduvalt liiklusrikkumiste eest karistatud.

Esmaspäeval taotles prokuratuur kohtult 41-aastase mehe vahistamist. Ta on ka eelmisel kevadel kriminaalses joobes autot juhtinud ning selle eest karistada saanud. Seekord tabati ta kesklinnas Suur-Ameerika tänaval, kus tal oli enam kui kahepromilline joove. Pärast politseisse toimetamist ta omasõnutsi mäletas küll napsutamist, kuid autoga sõitmine talle meelde ei jäänud – pilt tuli uuesti ette alles siis kui teda politseibussis jaoskonna poole viidi.

Teisipäeval taotles prokuratuur maakohtult 37-aastase mehe vahi alla võtmist. Mees on varasemalt korduvalt karistatud ilma juhilubadeta sõitmise eest. Varasematest karistustest pole ta õppust võtnud vaid pigem vastupidi – kui ta esmaspäeval taaskord roolist tabati esitas ta ka politseinikule võõra juhiloa. Viimase kuriteo pani mees toime ka ajal mil tema suhtes juba oli käimas kriminaalmenetlus süstemaatilise lubadeta juhtimise, joobes mootorsõiduki juhtimise, võõra juhiloa esitamise ning ka narkokuriteo osas.

Kolmapäeval taotles prokuratuur ühe narkojoobes autot juhtinud mehe vahistamist. 32-aastane mees oli varasemalt roolist tabatud narkojoobes ning selle kohta tuligi ta politseisse ütlusi andma. Kohale sõitis ta oma BMW-ga ning kohe ülekuulamise alguses andis ta oma olemisega politseiametnikele põhjust viia ta jälle Wismari haiglasse narkoekspertiisi. Seejärel taotles prokuratuur juba ta vahistamist.

Loe veel

Täna taotles prokuratuur 32-aastane mehe vahistamist. Aasta tagasi on ta karistatud joobes juhtimise ning peksmise eest ja hetkel on tal katseaeg, kuid see ei takistanud tal eile õhtul ilma lubadeta ning purjus peaga Mercedese rooli istumast. Uute kiusatuste vältimiseks võttis kohus ta eeluurimise ajaks vahi alla.

Samuti taotles prokuratuur kohtult veel kaheks kuuks vahistamise tähtaja pikendamist 69-aastase liiklusrikkuja suhtes. Mehele on esitatud kahtlustus joobeseisundis väga raskete tagajärgedega avarii põhjustamises. Kahtlustuse järgi kaldus ta joobeseisundis vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku kahe autoga. Mees oli enda autos üksi ja ise viga ei saanud, kuid teistes autodes olnud kokku neljast inimest kolm said eluohtlikke vigastusi. 69-aastane mees on ka varem kriminaalses joobes autot juhtinud.

Eelnevale lisaks mõistis Harju Maakohus sel nädalal ligi kaheks aastaks vangi 30-aastase Vladimiri, kes on ka varem korduvalt kõiksugu erinevate liiklusrikkumiste eest nii väärteo kui ka kriminaalkorras karistatud, kuid õigeid järeldusi pole sellest veel teinud. Eelmise aasta detsembris peatati Maardus BMW, mille roolis istus Vladimir – nagu varasemaltki, siis juhilube tal endiselt ei ole ning jälle oli ta amfetamiinijoobes. Sedapuhku selgus, et ta oli ka oma tuttava auto sõitmiseks võtnud ilma viimase loata. Maakohus leidis, et järgmised aasta ning 11 kuud peab Vladimir vangis veetma.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Rainer Amuri sõnul on murettekitav see, kui kergekäeliselt seavad mõned inimesed ohtu nii enda kui kaasliiklejad. „Selline nädal on kahjuks tavapärane. Ikka ja jälle tabatakse roolist inimesi, keda on ka varem joobes juhtimise eest karistatud. Politsei reageerib teatele võimaliku joobes juhi kohta väga kiiresti, sest õnnetuse võivad nad põhjustada iga hetk. Näiteks 69-aastane mees tegi väga raskete tagajärgedega avarii vaevu paarsada meetrit pärast sõidu alustamist. Tegemist on valdavalt alkoholiprobleemiga inimestega, kes pole varasematest ja leebematest karistustest õppust võtnud ja oma probleemiga tegelenud. Sellistel puhkudel on ilmselge, et kõigi liiklejate turvalisuse tagamiseks on ainus võimalus nende ühiskonnast eraldamine. Sellist praktikat jätkame ka edaspidi,“ selgitas prokurör Amur.