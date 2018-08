Nääs vaidlustab Savisaare kohtu alt vabastamata jätmise riigikohtus

Nääs teatas ERR-ile, et esitas kolmapäeval riigikohtule määruskaebuse, millega palub tühistada Tallinna ringkonnakohtu 14. augusti määruse, millega kohustati jätkama menetlust Edgar Savisaare suhtes, ning jõustada Harju maakohtu 05. juuni määrus, millega kriminaalmenetlus Edgar Savisaare suhtes lõpetati.

Me ei nõustu ringkonnakohtu seisukohaga, et maakohus ei võinud menetluse lõpetamisel tugineda endokrinoloog Vallo Volke kategoorilises vormis antud arvamusele, mille kohaselt ei ole kriminaalmenetluse jätkamine Edgar Savisaare suhtes enam võimalik ilma, et see otseselt ohustaks tema elu ja tervist," selgitas Nääs.

"Lisaks tugines maakohus menetlust lõpetades dr Jaan Eha ja dr Ralf Allikvee poolt menetluses varasemalt antud arvamustele, mis kinnitasid ekspert Volke seisukohti. Samuti tugines maakohus põhjendatult ka kohtuistungitel asetleidnud kiirabiga hospitaliseerimistele, mis on praktikas kinnitanud ekspert Volke arvamust, et kohtumenetlusega jätkamine võib seada Edgar Savisaare elu ja tervise otseselt ohtu. Need asjaolud jättis ringkonnakohus põhjendamatult kõrvale ning lähtus pigem matemaatilisest loogikast, et kuus eksperti on rohkem kui üks," lisas Nääs.