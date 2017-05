Naabrite meelest sai Tiit Sepale saatuslikuks kustutamata sigaret

Ööl vastu esmaspäeva Raplamaal oma kodus vingu kätte surnud Tiit Sepa naabrite meelest võis kirjanikule saatuslikuks saada kustutamata sigaretiga uinumine.

"Kardina vahelt paistis tohutu tuledemäng," rääkis naabruskonnas elav naine Õhtulehele. "Arvasin, et toimub eriti vinge disko. Siis ma vaatasin, et tulesid on kuidagi palju."

Ka teine naabruskonnas elav naine usub, et kirjanikule sai saatuslikuks unise peaga süüdatud koni.

"Ta oli selline vaba eluga," kirjeldas naabrimees Õhtulehele.

Sepa sündis 1964. aastal. Ta oli eesti kirjanik, luuelataja ja harrastuskunstnik. Ta osales aastal 2002 teosega "Ajatu elu" kirjastus Erseni romaanivõistlusel ning tema debüütromaan ilmus sama aasta septembris. Järgnevatel aastatel avaldati Sepa erinevaid põnevus- ja kriminaalromaane, kus peategelasteks kunstnik Hinno ja tema armsam salapolitseinik Synne. Sepa oli ka krimisarja "Kelgukoerad" kaasautor.

