Müüt on murtud? Savisaare lahkumise järel Keskerakonna toetus hoopis tõusis

Nii Edgar Savisaare toetajad kui vaenlased selgitasid Keskerakonna pikaajalist valimisedu tema isikuga. Nüüd on Savisaar Keskerakonna juhtkonnast läinud, aga Keskerakonna toetus on languse asemel tõusnud. Mis toimub?

2015. aastal ennustas Savisaare toetaja Heimar Lenk Keskerakonnale häda ja viletsust, kui Savisaar erakonna esimehe koha kaotab. "Kaotuse puhul jääks Keskerakonnal Tallinnas kohalikel valimistel saamata ilmselt 40 000 häält. See aga tähendaks pealinna võimu kaotamist parempoolsetele. Kaduda võib tasuta ühistransport, rääkimata pensionäride toetusest," kirjutas Lenk Pealinnas.

"Simson tahab seda kompenseerida Stenbocki majja minekuga. Kuid ka riigikogu valimistel jäävad Savisaare 25 000 ja tema toetajate poliitikute hääled erakonnale korjamata, sest mõnedki neist järgneks esimehe eeskujule ja enam ei kandideeriks. Keskerakonnast kujuneks vaevalt valimiskünnist ületav kogu, kes võetakse valitsusse vaid võitja partei armust," jätkas Lenk.

Tegelikkus kujunes teistsuguseks. Peale Jüri Ratase saamist Keskerakonna esimeheks sai temast ka peatselt peaminister. Keskerakonna toetus tõusis aga Savisaare lõpuajaga võrreldes nii Turu-Uuringute ASi kui Emori uuringutes.

Lenk selgitas Keskerakonna ootamatut populaarsust sellega, et Keskerakonna toel sai teoks paljude valijate unistus saata Reformierakond opositsiooni.

"Lootus oli suur, sest Keskerakonna lubaduseks oli lõpetada e-valimised, teha astmeline tulumaks, asuda lahendama sundüürnike olukorda," loetles Lenk. Põllumehed lootsid põllumajandustoetusi, pensionäride suur lootus oli, et Keskerakond tuleb võimule ja siis tõuseb pension. "Sellepärast, et rahval oli meeles, et kui Keskerakond oli eelmine kord võimul ja Savisaar majandusminister, siis tõsteti pensioni 750 krooni," ütles Lenk. Iga aasta aprillis indekseeritakse pensioneid, mille tagajärjel need tõusevad, aga Lenk ei mõelnud mitte seda pensionitõusu, vaid erakorralist, Keskerakonna võimuletulekuga seotud pensionitõusu, mida Ratase valitsus pole seni rahvale veel anda suutnud.

Ka sotsioloog Juhan Kivirähk nõustus, et valitsusse pääsemine tõstis Keskerakonna reitingut. Tema sõnul on venelaste toetus Keskerakonnale jäänud püsima, reitingu kasv tuli eestlastest valijate toetuse kasvu arvelt.

Savisaarde läbi aja väga kriitiliselt suhtunud ajakirjanik Anvar Samost selgitas, et Savisaare võimukaotusega kaasnenud olukord lahenes Keskerakonnale väga hästi. Vene valijad pole kuhugi läinud, sest neil pole kuhugi minna, eestlastest valijaid on aga juurde tulnud ja see tõstab reitingut.

Eestikeelsete valijate seas oli Keskerakond Samosti sõnul pikalt neljandal kohal, toetus käis kümne protsendi piiril. Savisaar oli väga polariseeriv, mis takistas noorematel ja linnastunud eestlastel oma poolehoidu näitamast. Samost meenutas, kuidas mõne aasta eest oli Keskerakond võimu kaotamas väiksemates eesti elanikkonnaga linnades nagu Kuressaare ja Viljandi. Mõnes piirkonnas, nagu Saaremaal, lõpetas Keskerakonna organisatsioon sisuliselt tegevuse, sest sellises kohas oli Keskerakonna piirkonnaorganisatsiooni juhil raske selgitada kohalikele inimestele, et Savisaar ajab Eesti asja. Nüüd seda probleemi ei ole.

Nüüd on Savisaar eest ära kadunud, uus juhtkond on teda arglikult kritiseerinud ja Keskerakonna etteotsa on astunud terve hulk uusi ja noori, inimestena väga säravaid Keskerakonna poliitikuid nagu Jüri Ratas, Mailis Reps ja Kadri Simson.

Venekeelsetest valijatest 80 protsenti on püsivalt toetanud Keskerakonda, mis neile tähendab peamiselt Savisaart. Ometi pole Savisaare lahkumine venelaste toetust vähendanud. "Kuhu on venekeelsel valijal minna? Nad ei tea väga hästi teisi Eesti erakondi, sest nad pole kunagi nende vastu suuremat huvi tudnud" ütles Samost. Lisaks on mitu erakonda, nagu IRL ja Reformierakond, venelaste jaoks negatiivse kuvandiga.

Kas Keskerakonna kõrge toetus jääb püsima? Kivirähk nentis, et avalik arvamus on üsna inertne ja seega ei pruugi Savisaare kadumise mõju veel päris kohal olla. Kui Keskerakonnas jätkub sisevõitlus ja Savisaart ei lasta kohalikel valimistel kandideerima, siis ei pruugi reiting kõrgeks jääda.

"Kindlasti on Savisaare imago endiselt Keskerakonna küljes," lausus Kivirähk. Savisaarejärgsest ajast saab tema sõnul rääkida alles peale kohalikke valimisi. Siis on näha, kuidas Keskerakonnal läheb, kui Savisaar ei kandideeri. "Keskerakond olnud pea 20 aastat pidevalt üle 20 protsendilise toetusega, see nii lihtsalt ei kao ja ühes isikus kinni pole," ütles Kivirähk. Juba Euroopa Parlamendi valimistel oli tema sõnul näha, et venekeelne valija vaatab pigem Yana Toomi ja Mihhail Kõlvarti poole.

Samost arvas, et Tallinnas absoluutset enamust ei pruugi Keskerakond enam saada. "Tallinn on keeruline väljakutse, sest seal on väike vastuolu erakonna kui terviku huvide ja erakonna olemasolevate sisepingete ja leeride vahel," rääkis Samost. Toom on rääkinud ajakirjanikele, et tahaks Tallinnas kandideerida, aga kui teda ei taheta, siis ta ei kandideeri üldse. Lisaks ei kandideeri senise info kohaselt Ratas, Simson, Reps ja ilmselt ka Savisaar ise.

Lenk kahtles samuti, kas Keskerakond suudab Tallinnas ainuvõimu säilitada. "Kui Kõlvart kandideerib Lasnamäel, siis mina kahtlen Keskerakonna ainuvõimu jätkumises. Kui Savisaar jääb ka eemale, siis ma ei tea, kust hääled tulevad. Võib-olla pika nimekirjaga, igaüks korjab natuke. Mina kahtlen," ütles Lenk, kellel oli kahju ka sellest, et Toom võib eemale jääda.

"Savisaar oli ikoon, sinna pole midagi teha. Savikal piisab saata üks postkaart igasse postkasti ja tal oleksid hääled garanteeritud," ütles Lenk.

Ta oli nõus, et IRLi ja Reformierakonda venelased loomulikult ei vali, aga Ossinovski erakonnale võivad nad hääli anda küll. Kas suudaks olukorda päästa Mihhail Kõlvarti nimetamine linnapeakandidaadiks? "Vene keelt rääkiv korealane linnapeaks? Võib-olla mõjub see hästi," kõhkles Lenk.

Ta polnud nõus Savisaare kõrvalelükkamisega. "Keskerakonna ajaloos ei ole olulisemat isikut kui Savisaar. Ta selle partei isa, looja ja idee edasikandja," ütles Lenk. Ta rääkis, kuidas paljude venekeelsete elanikega Valgas kandideerides ütlevad venelased talle, et nemad toetavad Savisaart. Kui Lenk vastab, et tema on Savisaare esindaja Valgas, siis lubavad venelased oma toetast temale.

Lenk kinnitas, et Savisaarel läheb praegu hästi hoolimata sellest, et teda avalikkuses näha pole. Savisaar käis tema sõnul eelmisel nädalal Lasnamäel Boney M-i kontserdil, kus oli populaarsem kui Boney M ise. Savisaare lemmiklaul oli Lengi sõnul Rasputin.