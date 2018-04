Muusikaline kõrgharidus pimedale on kättesaadav sisuliselt vaid absoluutse kuulmisega abituriendile

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond korraldab 30. aprillil Muuksi linnamäel heategevusürituse "Valguse Jalajäljed".

Ürituse eesmärk on koguda annetusi Eesti esimese pimedate noodiaabitsa väljaandmiseks.

Tartu Emajõe Kooli muusikaõpetaja Kadri Kutsar on aastaid soovinud välja anda Eesti lauluvaral baseeruvat punktkirjas noodiaabitsat.

„Noodikirja oskus tuleb omandada juba põhikoolis, muidu ei ole muusikaline kõrgharidus sisuliselt võimalik. Eestis puuduvad selleks õppematerjalid. Tavaklassis saab pime õpilane muusikaharidust omandada vaid kuulmise teel. Noodikiri jääb praegu aga vaegnägijatele kättesaamatuks,“ selgitab Kadri Kutsar.

Et lahendust leida, korraldab sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond koostöös Eesti Pimedate Liiduga 30. aprillil kell 20.30 Muuksi linnamäel heategevusürituse "Valguse Jalajäljed".

Õhtuvidevikus moodustatakse taskulampidest ja inimestest Muuksi linnamäele hiiglaslik jalajälg, millest tehakse droonifoto. Droonifotos on osalema oodatud kõik. Samuti osalevad lauludega mitmed laulukoorid, teiste hulgas Vox Populi, keda juhatab Janne Fridolin, ning Head Ööd, Vend, ab helilooja Pärt Uusbergi juhatusel.

Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhataja Eero Kiipli rõhutab osalemise tähtsust: „Kogume annetusi, et välja anda õpematerjal, mille mõju oleks üle aja ulatuv. Oluline on, et see oleks meie kõigi ühine asi. Kunagi ei tea, kus võib anne avalduda, meie peame lihtsalt kõigile võimalused looma.“