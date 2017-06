Muuseumisõber 2017 on Rein Veidemann

Tänavuse Muuseumisõbra tiitli saab ajakirjanik ja kirjandusteadlane Rein Veidemann kirjanike muuseumide kaitseks meedias välja astumise ning Vilde ja Tammsaare Sõprade Seltsi loomisele kaasa aitamise eest.

„Tahtsime toetada muuseumi eest sõnavõtjat, kes tunneb huvi muuseumi sisulise toimimise vastu ja ei pelga selle heaks ka ise tegutseda,“ põhjendab valikut Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige Inge Laurik-Teder.

Samal sündmusel tunnustatakse ka Muuseumiööl osalenud vabatahtlikke, kes andsid olulise panuse Muuseumiööl muuseumides toimuvate sündmuste õnnestumiseks.

Muuseumisõbra aunimetuse väljaandmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule või isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud Eesti muuseumide toetamisel – osalenud muuseumide arendamisel, muuseumides tehtava töö kajastamisel või aidanud

kaasa muul moel Eesti muuseumide maine tõstmisele. Varem on tiitliga pärjatud Pertti Pyhtilä (2007), Kadi Alatalu (2008), Enn Kunila (2009), Mart Ummelas (2010), Riina Roose (2011), Ivi Tomingas (2012) ja Ott Sandrak (2013), Riin Alatalu (2014), Kadri Tiisel ja Tiina Vilu (2015) ning Jelena Tsekulajeva (2016).