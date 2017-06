MÜÜDIMURDJA | Mis poistebänd? Peaaegu kõik Res Publica juhtkujud on poliitikast lahkunud

Kunagisest Res Publica kurikuulsast poistebändist on IRLi juhtkonda jäänud vaid Urmas Reinsalu. Kõik ülejäänud Res Publica juhtkujud, sealhulgas endine peaminister Juhan Parts, on läinud. Praegu on Isamaa taustaga inimesi IRLi juhtkonnas tegelikult rohkem kui Res Publica taustaga inimesi, aga müüt kurjast Res Publicast elab endiselt.

Tüüpiliseks näiteks Res Publica müüdi kinnistamisel on üleeilne EPLi juhtkiri. "Pärast Vabaerakonna sünnini viinud nn kampsunite lahkumist ja taandumist ning nüüdset liberaalsema tiiva võtmeisikute eraldumist on seega kunagisest Isamaa ja Res Publica Liidust saamas vaimselt justkui hoopis Res Publica ja EKRE liit," seisab seal.

Lähem pilk näitab aga, et praeguses IRLi juhtkonnas on Isamaa taustaga inimesi rohkem kui Res Publica taustaga inimesi, lisaks on tekkinud arvestatav hulk inimesi, kes on astunud ühenderakonda ja keda ei saa seega niimoodi leeridesse jagada.

2003. aastal Res Publica nimekirjas riigikogusse valitud 28st inimestest on praegu riigikogu IRLi fraktsiooni liikmed vaid Marko Pomerants ja Sven Sester. Urmas Reinsalu on minister. Priit Sibul ja Andres Metsoja kandideerisid Res Publica nimekirjas 2005. aasta kohalikel valimistel, aga mitte 2003. aasta riigikogu valimistel.

Siim Kiisler on suutnud oma elus kandideerida nii Isamaa kui Res Publica nimekirjas. Puhta Res Publica taustaga on IRLi riigikogu fraktsiooni liikmete ja ministrite seas seega vaid viis inimest.

Helir-Valdor Seeder, Mart Nutt, Tarmo Kruusimäe, Jüri Luik, Toomas Tõniste ja Kaia Iva on kõik varem kandideerinud Isamaa nimekirjades. Kokku on Isamaa taustaga inimesi seega kuus.

Loe veel

Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni lahkumine IRList seda vahekorda ei muuda, sest esimene on Isamaa ja teine Res Publica taustaga.

Parajalt palju on ka neid, kes on astunud uude ühenderakonda peale 2006. aastat. Nendeks on riigikogu liikmed Raivo Aeg, Tiina Kangro, Maire Aunaste, Aivar Kokk ja Viktoria Ladõnskaja. Kokku viis inimest.

Res Publica taustaga on IRLi riigikogu fraktsiooni ja valitsusdelegatsiooni 17st liikmest seega vaid viis. Peaaegu kogu Res Publica kunagine juhtkond on praeguseks aktiivsest poliitikast lahkunud. Lahkunud on kõik kolm iseseisva Res Publica kunagist esimeest. Lahkunud on kunagise "poistebändi" liikmed Indrek Raudne, Taavi Veskimägi ja Ken-Marti Vaher, vaid Reinsalu on jäänud.

Poliitikast on lahkunud Juhan Partsi valitsuse kõik ministrid peale Marko Pomerantsi. Pikka aega Res Publica toel riigikogu esimees olnud Ene Ergma on samuti läinud. Lisaks on aktiivsest parteipoliitikast kadunud kunagised taustajõud Allar Tankler, Ott Lumi ja Tõnis Kons.

2003. aasta riigikogu Res Publica fraktsiooni saadikuid jätkub praegu ka teistesse erakondadesse. Imre Sooäär ja Jaanus Rahumägi on Reformierakonnas, Hannes Võrno aga kavatseb kandideerida kohalikel valimistel Viimsis EKRE esinumbrina.