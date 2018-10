Mustonen: kõik on kõige paremas korras

Eesti Kontserdi (EK) tellitud erikontrolli aruanne tõi ilmsiks, et sihtasutuse alla kuuluva vanamuusikaansambli Hortus Musicus raamatupidamises ja aruandluses valitses aastatel 2013-2016 täielik segadus ning Eesti Kontserdi juhtkonna hooletus lepingute sõlmimisel tõi kaasa kahjusid.

"Aktuaalne kaamera" uuris Mustonenilt, kas temal ja ettevõttel Estonian Record Productions (ERP) läksid sassi Mustonen kui eraisikuna tegutsev muusik ja tema kui Eesti Kontserdi alluvuses olija. "Võib-olla tõesti midagi sellist võib olla, aga see on niivõrd väikese tähtsuga asi, et ma ei hakka üldse seda kommenteerima. Oma tegevuse juures ei pea ma seda üldse tähtsaks asjaks, et peaks üldse sel teemal intervjuud andma, minu ülesanne on anda suurepärast muusikat," sõnas Mustonen.

Ta märkis, et kahjude hüvitamisega tegeleb Eesti Kontsert. "Mina ei tunne mingisuguseid kahjusid. Meil on kokkulepped ja need on konfidentsiaalsed. Kui ma teen kokkulepped, siis need ei ole arutamiseks kaamerate ees."