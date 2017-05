Mustjõele rajatakse kolmekorruseline linnuvaatlustorn

Tallinna linnavalitsus võttis vastu detailplaneeringu, mis annab õiguse rajada Haabersti linnaosas Paldiski mnt 92 kinnistule kolmekorruseline linnuvaatlustorn.

Torni asukohaks valiti koostöös Tallinna linnuklubi liikmete ja Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna spetsialistidega Mustjõe roheala. Koha kasuks rääkis, et tegemist on ühe olulisema lindude pesitsus- ja rändepeatuspaigaga Tallinnas.

Linnuvaatlustorni ehitamiseks tuleb muuta Haabersti linnaosa üldplaneeringut, kuna planeeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt 15 meetrile.

Ehituskeeluvööndi vähendamise põhjuseks on asjaolu, et linnuvaatlustorni rajamine antud kohta tuleneb avalikust huvist ja ehitise kasutusotstarbest lähtuvalt ei ole seda otstarbekas püstitada kaugemale sisemaale.

Torni asukoht on valitud selliselt, et see asuks ümbritseva alaga võrreldes looduslikult kõrgema koha peal, et vältida maapinna reljeefi muudatuste tegemise vajadust. Samuti oleks sellisel juhul minimeeritud inimtegevusest lähtuv kahjulik mõju looduskooslusele.

Planeeritav ala jääb ka Tallinna vanalinna muinsuskaitseala vaatesektorisse. Seega tuleb sellele hoonestuse kavandamisel arvestada ka sellega, et oleks tagatud vanalinna silueti vaadeldavus. Kavandatava linnuvaatlustorni 12.7 meetrine kõrgus seda ei sega.

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Paldiski maantee ja mere vahelisel alal. Planeeringuala läbib Stroomi – Rocca-al-Mare kergliiklustee. Ehituskeeluvööndi vähendamisega ei takistata vaba liikumist rannaalal ja juurdepääs olemasolevale kergliiklusteele säilib endisel viisil.

Detailplaneeringu algatamist taotles Tallinna Keskkonnaamet.

Haabersti linnaosa valitsus korraldab vastuvõetud detailplaneeringu avaliku väljapaneku.