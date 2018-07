MÜSTILINE LUGU: kuhu ikkagi kadusid tuhat Saaremaa Ökoküla lammast?

Eesti üks suurimaid lambakasvatusettevõtteid Saaremaa Ökoküla teatas juba 2015. aasta lõpul, et umbes tuhat lammast on Vilsandi ja Saaremaa karjamaadelt kadunud.

Politsei uurib siiani, kuhu loomad said, kirjutab Saarte Hääl.

Kolmapäevases Saarte Hääles kinnitas prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova, et kriminaalasja toimik on prokuratuuris. Kahe ja poole aastaga kohtu alla kedagi antud ei ole.

AS-i Eesti Energia juhatuse esimehele Hando Sutterile kuulub Saaremaal kolm loomakasvatusettevõtet. AS Saaremaa Ökoküla, MTÜ Ökoabi ja Vilsandi Niiduliha OÜ tegevjuhina tegutseb Andreas Väli, kes eelmisel aastal võttis teatepulga üle muusikuna tuntud Meelis Laidolt.

Just Laido esitas detsembris 2015 politseisse avalduse lammaste kadumise kohta. Ta viitas ühtlasi, et alust on kahtlustada lammaste varastamist karjamaadelt suures koguses.

Hando Sutter teatas 2016. aasta 28. aprillil avalduses meediale, et 2014. aastal ja 2015. aasta suve jooksul kadus karjamaadelt teadmata asjaoludel kokku üle tuhande looma.

“Tänaseks on selgunud mitmeid asjaolusid, mis annavad alust kahtlustada endiste töötajate hoolimatust ja ebaausat käitumist tööandja suhtes, millega on põhjustatud ettevõttele olulist kahju,” teatas Sutter. “Kui politsei on uurimise lõpetanud, saame selle loo asjaoludest lähemalt rääkida ka avalikkusele.”