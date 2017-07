Müstiline fenomen Pirita teel: hommikusel tipptunnil on alati ka sujuva liikluse aken

Tallinnas Pirita teel on hommikuse tipptunnil alati väga palju ummikuid ja autod muudkui seisavad. Müstilisel kombel on igal hommikul aga tipptunni ajal ka mõni minut vaba ja sujuvat liiklust.

„Tallinna transpordiameti töötajad vaatasid liiklusseiret Pirita teel ja avastasid, et igal hommikul on 5–7 minutit täiesti vaba ja sujuvat liiklust tipptunni perioodil,“ rääkis Delfile Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Nii. Kõik autoga Piritalt kesklinna liikuvad juhid tahaksid kahtlemata teada, mis kell see ummikuvaba hetk on. Rüütelmaa sellele küsimusele aga ei vasta. Muidugi – siis oleksid kõik autojuhid ju just sel ajal platsis ja vaba tee ja sujuv liiklus poleks enam sugugi nii vaba ja sujuv. Nii mõtles ajakirjanik, aga tegelikult pole asi üldse selles.

„Kui te nüüd küsite, mis kell see on, siis ma ei saa seda teile öelda sellel põhjusel, et see ujub. Üritasime leida mingit loogilist maatriksit sellele, et miks see nii on, aga ei ole mingit seletust. See ongi mingi moment, kui inimesed lihtsalt satuvad olema või mitte. See ei seondunud ei koolide, lasteaedade ega tööpäeva algusega,“ rääkis Rüütelmaa müstilisest nähtusest.

„Vaikselt tudeerime edasi, et mis fenomen see on, et sellised asjad tekivad,“ lisas Rüütelmaa.

Piritalt kesklinna tulles tasub eelistada ühistransporti

Ummikute vältimiseks on aga hõlpsamaid meetodeid ka, kui viieminutilise akna peale lootma jääda. Mõistlikum on Piritalt kesklinna sõita siiski ühistranspordiga. Rüütelmaa nentis, et kui üks laps on vaja viia lasteaeda ja teine laps sootuks teise kohta kooli, siis võib autoga liiklemine põhjendatud olla, kuid paraku on ummikus seismas näha ka palju uhkeid autosid, milles istub vaid üks inimene. Üksnes auto omamise pärast pole aga vast mõttekas sellega ummikusse minna. Kui aga on tingimata soov autoga sõita, siis soovitab Rüütelmaa teele asuda näiteks veidi hiljem. Nii saab liikleja aidata liikluskoormust leevendada.

Kui nüüd veel seireandmetest rääkida, siis nende järgi on sel suvel kogu Tallinnas liikluskoormus pisut väiksem ehk autosid vähem kui varasemal kolmel aastal, kuid kesklinnas on samas koormus tõusnud. Ühistranspordi kasutamine näitab küll väikest kasvutrendi, kuid paistab, et osa autojuhte on autoga kesklinna kolinud. „See ei ole hea trend,“ nentis Rüütelmaa. Viru ringile sõitvatel inimestel soovitas ta seda vältida ja sõita Pronksi-Liivalaia või Jõe-Ahtri tänava kaudu. Seda enam, et Hobujaama ristmikul on rakendatud uut fooriprogrammi, mille tõttu pääseb sealt läbi 40 protsenti väiksema tõenäosusega (loe muudatuse kohta pikemalt Delfi artiklist).