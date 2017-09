Müsteerium lahenes: Rootsis hukkunud Eesti mees kukkus pea vastu kiviteed lõhki, umbkeelsed sõbrad jäid kiirabi kutsumisega hiljaks

Rootsi politsei. Foto on illustreeriv.

Nädala alguses Eesti avalikkust ehmatanud lugu Rootsis hukkunud Eesti ehitajast saab viimaks ometi selgemaks: keegi ei peksnud kedagi surnuks, ka puu otsast ei kukkunud keegi alla.

Juhtimiga tegelev Rootsi politsei inspektor Håkan Ij selgitas intervjuus Delfile, et täna meedias levima hakanud oletus, justkui oleks mees oleks puu otsast alla kukkunud, ei vasta tõele - tegelikult oli ta purjus, kukkus koduhoovis õnnetult selili ja sai surmava peavigastuse.



Mis täpsemalt hukkunud mehega juhtus?

Uurimine pole veel täiesti läbi, aga tõenäoliselt oli tegu õnnetusega. Mees kukkus oma kodu kõrval õues selili ja lõi pea vastu kiviteed ära. Kusjuures see juhtus juba reede õhtul ja mees oli purjus.

Ta sõbrad arvasid, et kui mees puhkab, siis ta paraneb. Laupäeval paistis aga mehe seis ka sõpradele kriitiline ja nad panid ta auto pagasiruumi ja sõitsid kohta, kus keegi oskaks rootsi või inglise keelt, et kiirabi kutsuda. Kahjuks oli siis juba liiga hilja.

Seega mehe surma põhjustas peavigastus?

Jah. Me ei ole 100% kindlad, aga see on väga tõenäoline. Täieliku kindluse annab sellele lõplik lahanguaruanne.

Miks arvati alguses, et mees peksti surnuks?

Ta sõbrad ei osanud ei inglise ega rootsi keelt ja see tekitas palju möödarääkivusi nende ja kiirabi vahel. Algne informatsioon pärines kiirabilt, kes pidas juhtunut kahtlaseks. Eriti seda, et vigastatud mees oli auto pagasiruumis. Aga nüüd teame, et sõbrad tahtsid meest vaid aidata.

Eesti väljaanne Õhtuleht väidab, et mees suri puu otsast alla kukkudes. Kas see vastab kuidagipidi tõele?

Ei, see ei vasta tõele. Puu otsast ta kohe kindlasti alla ei kukkunud.

Millal uurimine lõpetatakse?

Täpselt öelda ei oska. Ilmselt millalgi järgmisel nädalal. Versioon pea lõhki kukkumisest vastu asfalti on peaaegu täiesti kindel.