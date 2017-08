Mustamäe veevarustuse parandamiseks avati kolmekilomeetrine veetrass

Täna avati AS Tallinna Vesi tellimusel rajatud veetoru, mis suurendab veega varustamise töökindlust Õismäel ja Mustamäel.

Avamisel osalenud Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf tänas AS Tallinna Vesi tehtud töö eest. “Uus veetrass on linnale, eriti õismäelastele ja mustamäelastele, väga oluline rajatis, kuna tagab veevarustuse parema töökindluse ligikaudu 100 000 Tallinna elanikule,” ütles Klandorf. Ta lisas, et iga omavalitsuse kohustus on tagada oma linna elanikele puhas joogivesi.

Rajatud veetoru pikkus on 3 kilomeetrit ja maksumus 1,8 miljonit eurot.

Pärast pidulikke sõnavõtte eemaldati sümboolne linik avalikult veekraanilt, täideti veekannud ja joodi Tallinna vett.