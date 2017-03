Murelik lapsevanem: lapsel tekkis nohust kolme päevaga kõrvapõletik – põrgulik valu, kõrge palavik ja katkine kuulmekile

Lasteaialapse ema jagas sotsiaalmeedias pilti oma haigestunud lapse kõrvast, et teisi vanemaid hoiatada: kõrvapõletik võib tekkida väga kiiresti ja nohu ei tohiks alahinnata. Enamasti piisab kõrvavalu puhul siiski kodusest ravist.

“Seda valu ei sooviks ka kõige hullemale vaenlasele,” sõnas naine. “See pilt näitab, et ka kolm päeva korralikku nohuravi võib tähendada kõrvapõletikku – katkine kuulmekile, 38–39-kraadine palavik, põrgulik valu ühes pisikeses kõrvas, terve öö kibedaid pisaraid ja esmaabi ning antibiootikumide otsimine valveapteegist, sest EMO-st saad ainult diagnoosi kinnituse ja retsepti ravimile!” võttis naine tema last tabanud haiguse kokku.

Ema märkis, et edaspidi läheb laps pesema ja ujuma kõrvatropiga, ja lapse kasvamist jääb saatma hirm, et iga nohu võib lõppeda tohutu valu ja pisaratega. “Mõne lapse immuunsüsteem on tõesti nii tugev, et nohu ei sega ja midagi nii tõsist ei juhtu, kuid kahjuks kõik lapsed ei ole nii tugevad!” hoiatas naine.

Pole teada, kust laps täpselt nakkuse sai, kuid ema oli jõudnud seda enda sõnul ravida kolm päeva. Paraku tulemusteta – hoolimata ravist päädis haigus kõrvapõletikuga, kusjuures selleni jõudmiseks kuluski vaid kolm päeva. “Ööl vastu esmaspäeva saime viimaks kisa saatel magama kell 5 hommikul. Tulemuseks verine põletik kõrvast väljas!”

Ema kahetseb nüüd vaid, et ei tõtanud lapsega erakorralise meditsiini osakonda kohe, kui laps esimest korda kõrvavalu kaebas, sest siis oleks võib-olla saanud teda õhtul oodanud valust säästa. “Järgmisel õhtul oli lapsel endiselt palavik 38,7-kraadi, kuid ta vähemalt ei karjunud mu käte vahel ja oli rõõmsameelne,” meenutas naine.

Foto: erakogu

Nii kole, kui see ka ei ole, siis arvatavasti just kuulmekile katki mineku tõttu sai laps kõrvavalust lahti. Ja kuigi selle lapse puhul oleks kohe arsti poole pöördumisest võib-olla abi olnud, siis enamasti piisab kõrvavalu puhul kodusest ravist.

“Keskkõrva ja nina-neelu vahel on üks väike kanal, millest õhk läbi käib ja mis keskkõrva “tuulutab”. Kui nohu ja neelupõletikuga see kanal ummistub, tekib soodne keskkond bakterite kasvuks. Lastel on see kanal kitsas, nii väheneb kõrvapõletiku tekkerisk lapse kasvades,” selgitas perearst Karmen Joller emmedeklubi.ee lehel, miks kõrvapõletik on enam levinud just lastel.

“Kanali sulgudes tekib esialgu seroosne põletik, kus on näha kuulmekile punetus ja kuulmekile taha kogunev läbipaistev vedelik. Kui olukord ei muutu, siis põletik süveneb ja muutub mädaseks,” selgitas arst ja ütles, et kõrvapõletikku tekitavad kõige sagedamini kolme eri liiki bakterid.

“Tavaliselt tekib esimese sümptomina kõrvavalu, hiljem võib lisanduda ka palavik. Raskematel juhtudel murrab mäda end kuulmekilest läbi ja kõrvast võib joosta mäda ja verd ning tavaliselt kaob valu siis ära. Vahel kulgeb ka väga raske kõrvapõletik täiesti ilma valuta, ning palavik ei tähenda alati, et tekkinud on mädane põletik,” rääkis arst.

Kuna kõrvapõletiku põhjuseks on turse, peab esmalt katsuma sellest lahti saada. Sobivad kõik ravimid ja ravimeetodid, mis nina lahti teevad. Ravimeid võib küsida apteegist ja kindlasti tuleks ravimite andmisel arvestada lapse vanust. Kõige ohutumaks meetodiks on aurumasina ehk nebulisaatori kasutamine – tegemist on uduga, mille tekitatud külm aitab turset alandada. Valu ja palaviku korral tuleks anda kindlasti paratsetamooli või ibuprofeeni sisaldavaid valuvaigisteid.

Soojendada kõrvu ei tohiks, sest soojaga lähevad kõik nina kõrvalkoobastes asuvad avaused paiste. See tähendab, et keskkõrvaruumi ja ninaruumi vahele tekkiv sekreet ei saa sealt enam välja ja seda tuleb soojaga tagatipuks veelgi juurde. See tekitab aga trumliõõnes kuulmekile venituse, mis põhjustab valu. Hullematel juhtudel võibki kuulmekilesse ka auk tekkida. See võib aidata kõrvavalust vabaneda, sest vedelik pääseb välja. Väiksemad vigastused paranevad siiski ära.

Kõrvavalu leevendamiseks tuleks võtta valuvaigistit, abi võib saada ka soojast sallist. Paratsetamool ja teised valuvaigistid on sageli ka palavikualandajad. Kindlasti tuleks kasutada nohu leevendavaid ja nina lahti tegevaid vahendeid, sest tavaliselt tekib kõrvavalu just nohu tõttu. Nina meresoolaveega loputamisest ei piisa. Kõrva ei tohi aga toppida õli, taimi, küüslauku ega muud sarnast, sest need teevad olukorra hullemaks ja kõrva topitut ei saa sealt ka kuigi hõlpsalt kätte.

Arstile tuleks kõrva näidata siis, kui on tekkinud palavik, kui kõrvavalu ei ole kolme päevaga möödunud, kõrvast hakkab tulema mäda või kui raske või ebatüüpilise kuluga kõrvapõletikke on varem esinenud. “Antibiootikumi on vaja vaid juhtudel, kui kõrvapõletik ei allu muule ravile või kui on tekkinud mädane põletik,” ütles arst. Kui aga kõrvavalu põhjuseks on viirusnakkus, siis antibiootikumidest kasu pole, sest need viirustele ei mõju.