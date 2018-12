Üks Kakumäe elanik rääkis, et ta tundis magamistoast välja tulles mingit lõhna, mis meenutas kanalisatsiooni oma. Kakumäe grupis antakse nüüd elavalt teada, et terve Kakumäe haiseb gaasi järele.

Päästeamet teatas, et häirekeskus on tõesti saanud mitmeid väljakutseid nii Kopli kui ka Kakumäe piirkonda. Kohal käinud päästjad gaasilekkeid ei tuvastanud, piirkonda veel ka kontrollitakse. Probleemist on teavitatud keskkonnainspektsiooni, kes lähen Kopli piirkonda õhumõõtmisi teostama.