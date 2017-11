Murelik ema: kuulsin, kuidas laps hakkas hüsteeriliselt nutma – kummut oli talle peale kukkunud!

Pereema Kaidi idülliline nädalalõpp muutus jubeduseks, kui tema ronimishimuline kaheaastane tütar kukutas endale kummuti peale.

Pealtnäha tundusid lapse vigastused väikesed: sinikas säärel ja kriimustus otsmikul, kuid murelik ema lasi lapse siiski haiglasse kontrolli viia.

Kui seal olid mudilase luud ja siseelundid üle vaadatud, võis rõõmustada, et tegu oli õnneliku õnnetusega.

Kaidi nõustus oma lugu rääkima, et teised lapsevanemad oleksid ohtudest teadlikud ja suudaksid tegutseda enne, kui suurem kisa lahti. Püüa, mis sa püüad, last ei saa ju kogu aeg silma all hoida.

Allikas: Õhtuleht