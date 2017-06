Mupos puhuvad muutuste tuuled: rohkem selgitusi, vähem rahatrahve

Kui metsas tärkavad aegsasti maasika- ja mustikavõrsed, siis linnapilti on hakanud ilmestama võrdväärselt aina rohkem silmatorkavad Mupo ametnikud, kes teostavad seninägematu intensiivsusega üldise heaolu nimel tihedaid ja pistelisi „jänesekontrolle“.

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et Mupo ametnike arv on märkimisväärselt kasvanud, seisneb nende suurenenud nähtavuse põhjus tööstrateegia muutumises.

Munitsipaalpolitsei Ameti avalike suhete juht Meeli Hunt sõnab, et selle aasta aprillist alates lähtub Mupo oma töös uuest põhimõttest – rohkem selgitustööd ja vähem karistamist.

„Uus strateegia võimaldab kulutada vähem aega menetlustoimingutele ning kontrolörid on seetõttu võimelised kontrollima rohkem ühikuid transpordivahendeid,“ märgib Hunt. „Seetõttu on nad ka rahvale rohkem nähtavad.“

Endise karistamistaktika asemel suunatakse inimesed valideerima või sõidukipiletit ostma, mis on kontrolöride töö muutnud oluliselt kiiremaks ja sujuvamaks.

Selgitustöö ja hea tava propageerimise strateegia kajastub kõige nähtavamalt piletipatrulli töös: kui jaanuaris alustati sõiduõiguse puudumisel 604, veebruaris 530 ning märtsis 698 menetlust, siis aprillis oli menetluste arv 194 ning mais 63. Valideerima saadeti aprillis 1124 ja piletit ostma 587 reisijat, maikuus aga sõiduõigust registreerima 960 reisijat ning piletit ostma 648 inimest.

Selline lähenemine on suurendanud piletitulu suuremat laekumist linna eelarvesse ning annab Transpordiametile reisijate liikumise kohta tõesemad andmed, mis on vajalikud ühistranspordi liikumise paremaks edasiseks planeerimiseks.

Uus strateegia toetab Hunti sõnul oluliselt nende eesmärgi täideviimist: “Sarnaselt politseiga on meile oluline see, et inimesed oleksid seaduskuulekad. Meie ja ka politsei eesmärk ei ole iga hinna eest karistada.“ Pigem kasutatakse suulist ennetustööd, selgitustööd ja antakse inimestele võimalus oma eksimus heastada.

Muutused on ootamas sügisest ka Mupo ametnike välivorme ning ametiautosid. Meeli Hunt seletab, et välimuslikud uuendused on tingitud linna visuaalse identiteedi põhimõtetest – Tallinna värvideks on valge, sinine ja kollane, mis on ka Mupo autode värviskaalas.