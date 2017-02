Mupo võib saada õiguse jõudu kasutada ja käerauad appi võtta

Kui siseministeeriumis valminud eelnõu seaduseks saab, võib munitsipaalpolitsei hakata tõrksate bussijäneste kinnipidamiseks jõudu kasutama ja avalikku korda rikkuvaid inimesi kainestusmajja viima.

Praegu sõltub piletita bussireisija tabamisel edasine paljuski reisija heast tahtest — kui ta aga püüab põgeneda, ei tule bussist välja või muutub agressiivseks, siis kutsutakse kohale politsei. Tallinna munitsipaalpolitsei juhi Aivar Toompere hinnangul pole see mõistlik, sestap toetab ta ka mõtet anda korrakaitseametnikele õigus kasutada vajadusel vahetut sundi ja käeraudu, vahendasid ERRi raadiouudised.

Sellise õiguse saamiseks peavad ametnikud läbima vähemalt 170-tunnise koolituse ja need ametnikud, kel koolitus läbitud, saavad ka uutmoodi vormirõivad, et inimesed jõukasutamisõigusega ametnikud juba kaugelt ära tunneksid. Omavalitsusametnikud saavad lisaks käeraudadele veel terve hulga õigusi, mille hulgas ka õigus avalikku korda rikkunud inimest kuni 48 tunniks kinni pidada, kui ta ei näita isikut tõendavat dokumenti või on näiteks oht, et ta mingil moel väärteomenetlust takistab.

Munitsipaalarestimaja järele Toompere siiski vajadust ei näe. Küll aga tervitab ta õigust kontrollida inimeste alkoholijoovet ning viia nad vajadusel kainestusmajja, sest praegu võib seda teha vaid politsei, mis pole aga politseiressursi kuigi mõistlik kasutamine.

Tartu menetlusteenistust vähemalt esialgu muudatused puudutama ei hakka — teenistuse juhataja Imbi Kivi sõnul arvestatakse Tartus siiski politsei abiga, sest Kivi hinnangul ei annaks korrakaitseametnikele pakutav koolitus piisavaid oskusi, et ametnik reaalselt jõudu võiks kasutada.