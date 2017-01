Mupo uueks juhiks saab ilmselt Aivar Toompere

Pilt on aastast 2004, mil Aivar Toompere töötas veel politseinikuna.

Täna kogunes Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja teenistusse võtmiseks moodustatud valikukomisjon.

Komisjoni juhtinud vastava valdkonna abilinnapea Kalle Klandorf tegi ettepaneku nimetada ameti juhiks sisejulgeoleku valdkonnas üle 30 aasta töötanud Aivar Toompere (58). Toompere töötab alates möödunud aasta 1. augustist Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja asetäitjana, teatas Raepress.

2005. aastal lõpetas Toompere Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Ta on töötanud politsei- ja piirivalveametis mitmel juhtival kohal, näiteks Valga ja Tallinna prefektina, töötanud on ta ka siseministri nõunikuna ning politsei- ja piirivalvekolledži direktorina. Teda on tunnustatud ka rohkete autasudega.

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja nimetab ametikohale Tallinna linnavalitsus linnapea ettepanekul linnavalitsuse järgmisel istungil, mis toimub järgmisel kolmapäeval.

Mupo senine juhataja Raik Saart vabastati 21. detsembril Tallinna linnavalitsuse korraldusega tema enda algatusel alates 31. detsembrist ametist.

Saart asus mupo juhataja ametikohale 18. märtsil 2013. Raik Saart on teenistusest vabastamise kuupäeva seisuga töötanud ameti juhataja asetäitjana ja ameti juhatajana kokku neli aastat 10 kuud ja 19 päeva. Raik Saartile makstakse hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses.

Ameti juhataja ülesandeid asus juba pärast Saarti lahkumist täitma juhataja asetäitja Aivar Toompere.