Mupo tuletab Õllesummeri külalistele meelde, et jälgitaks parkimiskorraldust

Seoses täna algava Õllesummeriga tasub lauluväljaku ümbruses hoolikalt jälgida liikluskorraldusvahendeid ja parkida vastavalt kehtestatud korrale, teatas munitsipaalpolitsei.

Mupo teatel ei ole lubatud parkida haljasaladel, samuti tuleb jälgida, et ei pargitaks kinni teisi sõidukeid ning et kohalikud elanikud pääseksid autoga turvaliselt koduhoovi ja sealt välja.

"Tuleb arvestada, et lauluväljak ja selle lähiümbrus on Õllesummeri toimumise ajal nii politsei kui ka munitsipaalpolitsei kõrgendatud tähelepanu all," teatati mupost. Soovitatav on kohale minna ühistranspordiga.