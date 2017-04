Mupo tegi nädalavahetusel Pirital 170 hoiatustrahvi

Pirital toimus nädalavahetusel mess, mis tõi kohale palju huvilisi. See omakorda tõi Tallinna munitsipaalpolitsei ametile väljakutsed seoses valesti parkimistega.

Mupo teatel tegid nad küll rohkelt selgitustööd, kuid sellest hoolimata oli rikkumisi väga palju. Kui kolme päeva jooksul tehti selgitustööd 283 sõidukijuhile, siis välja kirjutati ka trahviteateid: reedel vormistas mupo patrull 91, laupäeval 32 ja pühapäeval 47– kokku 170 hoiatustrahviotsust.

Nendele, kes oma auto patrulli juuresolekul valesti parkisid, tehti selgitustööd, neil lubati olukord heastada ja sõiduk korrektselt ümber parkida. Trahvi neile eksimuse eest ei kirjutatud, küll aga said trahvikviitungi need autoomanikud, kes olid end pikas rivis parkinud keelumärgi vahetus piirkonnas või haljasalal.

„Eriti kurioosseks teeb olukorra see, et ümberkaudsed tasulised parkimisplatsid olid pooltühjad. Samuti paneb imestama, et autojuhil, kes näeb pikka rida kojamehe vahele pandud trahvikviitungiga sõidukeid, ei sütti peas hoiatustuluke — midagi on totaalselt valesti,“ kommenteeris munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere. „Meie praegune suund on teha võimalikult palju selgitustööd ja võimalikult vähe karistada. Seda näitab tehtud selgitustööde hulk — 283. Paraku olid rikkumised sellise kaaluga, et ainuüksi suulise märkusega piirduda ei olnud võimalik.”

Munitsipaalpolitsei kavatseb ka tulevikus erinevate suurürituste ja messide ajal Pirita tee parkimisel silma peal hoida ning soovitab kõigil messikülastajatel oma positiivset meeleolu mitte rikkuda ja parkida vastavalt liikluskorraldusvahenditele. Parkimiskohtade puudumine ei ole vabanduseks, tasulistes parklates jagub kohti piisavalt. Seda näitasid pooltühjalt seisnud parklad möödunud nädalavahetusel.