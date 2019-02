Mupo Tallinna lumistest kõnniteedest ja jääpurikatest: püüame eelkõige selgitada ja hoiatada, mitte karistada

„Tihti juhtub nii, et korteriühistu on lasknud lume ja purikad katuselt eemaldada, aga kahe päeva pärast on esialgne seis tagasi. Lisaks on palju tublisid ühistuid, kes on endale koristustööd tellinud, aga ülekoormatuse tõttu on järjekorrad pikad,” ütles MuPo pressiesindaja Meeli Hunt, põhjendades, miks Mupo trahvimise asemel keskendunud eelkõige selgitustööle ja hoiatamisele.

Mupo kasutab trahvimist vaid äärmuslikematel juhtudel, väärtemenetlus on alustatud vaid kuuel korral, haldusmenetlust aga 139 juhul. Hundi sõnul on väljakutsetele reageerivate patrullide arvu suurendatud kohati kuni viie ekipaažini päevas. Ka ohulinti, millega inimesi katuseräästas olevate ohtlike jääpurikate eest hoiatatakse, on Hundi sõnul kulunud sadade meetrite kaupa.

Koristamata kõnnitee või katuselt kukkunud jääpurika tõttu tekkinud kehavigastuste eest vastutab iga korteriomanik

Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi tõi välja, et libeduse ning katuselt langenud lume ja jää tõttu toimunud õnnetused on juba kohtutesse jõudnud ning summad, mis ohvritele maksta tuleb, suured. Kui ühistu esimees pole oma tööd teinud ja libedal kõnniteel keegi ennast katki kukub, vastutavad selle eest ja maksavad kannatanule kompensatsiooni kõik majas asuvate korterite omanikud, nõue esitatakse kogu korteriühistu vastu.