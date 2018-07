Mupo: omaalgatuslikult me Pikakari rannas nudiste kimbutamas ei käi

Delfi kajastas reedel, kuidas mupo käskis Tallinnas Paljassaare Pikakari rannas paljastel päevitajatel püksid jalga tõmmata. Mupo selgitab, miks nad on reageerinud.

"Meile on Pikakari rannakülastajatelt tulnud ridamisi pahaseid teateid, et sealses rannas on häirivaks muutunud porgandpaljalt päevitavad inimesed. Pikakari näol ei ole tegemist rannaga, kus nudistidele oleks lubatud avalikult päevitada. Kinnitame, et mupo patrull reageerib väljakutsetele ning omaalgatuslikult me seal nudiste kimbutamas ei käi," ütleb mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

"Paljassaare on muutunud järjest populaarsemaks jalutus- ja vaba aja veetmise paigaks. Järjest rohkem kohtab seal peredega jalutajaid, matkajaid ja tervisesportlasi. On täiesti mõistetav, et ootamatult paljaste aadamaülikondades inimestega kohtumine võib olla ehmatav ning paljudele ka häiriv ja ebameeldiv. Eriti lastega peredele," jätkab ta.

"Nudistidega Pikakaris on ka eelmistel aastatel probleeme olnud, aktiivsemaid diskussioone on peetud aga Pirita ja Pärnu nudistidele eraldatavate rannaalade suhtes. Nagu alguses viidatud - tegemist ei ole ametliku nudistide rannaga ja seda tuleb avaliku korra rikkujatele meelde tuletada. Kuidas olukord tulevikus lahendada, seda võiks Põhja-Tallinna linnaosavalitsus (kelle haldusalas Pikkakari ja Paljassaare on) arutada võtta. Anname probleemist kindlasti linnaosale teada."