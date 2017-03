Mupo juht peab õiguskantsleri süüdistusi solvavaks: meie töötajad on pädevad ja oskavad käeraudu kasutada

Tallinna munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere imestab, miks õiguskantsler Ülle Madise arvab, et mupo töötajad on kehvemad kui politseinikud ega või vajadusel jõuvõtteid kasutada.

Siseministeeriumi eelnõu järgi saaks mupo edaspidi õiguse tuvastada alkoholijoovet, pidada korrarikkuja kaheks ööpäevaks kinni ja kasutada ka käeraudu.

Õiguskantsler Ülle Madise saatis ministeeriumisse kirja, kus tõi välja, et taolisteks toiminguteks on vajalik ettevalmistus politseil, mitte mupol. Aivar Toompere on sellisest hoiakust selgelt ärritunud. "Umbes et meie inimesed ei oska käeraudu kasutada ja on ebapädevad. Madise pole uurinud meie inimeste haridustausta," ütles ta Delfile lisades, et mupo koosseisust umbes kolmandik on omandanud hariduse just sisejulgeoleku valdkonnas – lisaks politseinikele on ka päästjaid ja vanglaametnikke. Ta rääkis, et lisaks käivad töötajad sisekaitseakadeemias regulaarsetel treeningkursustel, kus õpitakse enesekaitset.

Toompere toonitab, et seaduseelnõuski on rõhutatud, et mainitud vahendeid saavad edaspidi kasutada ametnikud, kel vastav kutsestandard ehk koolitused läbitud. "Ma ei näe põhjust sellises valguses karta, et pole pädevust," arutles ta.

Toompere sõnul on mupo töötajatel vaja suuremaid õigusi, kuna muidu nende kallal lihtsalt vägivallatsetakse. Ta toob näite möödunud nädalavahetusest: mupo ametnik kontrollis ühistranspordis sõiduõigust ja üks mees tõukas naiskontrolöri lihtsalt bussiuksest välja. Naine on praegu haiguslehel. Toompere ütleb, et õnneks saabus politsei väga kiiresti, aga alati ei pruugi nii minna.