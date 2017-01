Mupo hakkab tegelema kriisi reguleerimisega ning võtab tööle uusi ametnikke

Foto on illustratiivne

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juue juhi Aivar Toompere sõnul hakkab mupo edaspidi tegelema kriisi reguleerimisega.

Tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil ütles Toompere, et kriisi reguleerimine on mupo uus ülesanne ning käivitamine võtab palju ressurssi.

Toompere sõnul on tulevikus igas Tallinna linnaosas 2-4 ametnikku, suuremates linnaosades juba lähitulevikus. "Konkurssidel on kokku esitatud juba üle 60 avalduse, kandideerijate seas on palju politseinikke, ka minu endisi õpilasi".

Toompere lõpetas 2005. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Ta töötas alates 1. augustist mupo juhataja asetäitjana ning alates 1. jaanuarist 2017 täidab ameti juhataja ülesandeid. Ta on töötanud sisejulgeoleku valdkonnas üle 30 aasta ning on õpetanud politseikolledžis tulevasi korrakaitsjaid.

Mupo eelmine juht Raik Saart vabastati teenistusest 31. detsembrist 2016 tema enda algatusel.