Mupo autode disainikonkursi lõpptähtaeg läheneb

Tallinna munitsipaalpolitsei amet ootab mupo patrullautode ja -busside disainikonkursile ideesid esimese maini.

"Tuletame kõigile mupo patrullautode ja -busside disainikonkursil osaleda soovijatele meelde, et konkursitööde esitamise lõpuni on jäänud vaid veidi üle nädala. Konkursi lõpptähtaeg on esimene mai," teatas mupo.

Mupo juhataja Aivar Toompere sõnul on tänaseks laekunud mitmeid huvitavaid lahendusi. "Minu suuremaks üllatuseks on aga see, et enamik esitatud kavandeid lähtuvad meie praegusest rohelisest värvigammast. Julgustan konkursil osalejaid mõtlema veelgi laiemalt ja stambivabamalt ning katsetama ka teiste värvidega," selgitas Toompere.

Esimesel mail lõppeva konkursi järel koguneb žürii, kes valib välja kolm tugevaimat kavandit. Kõik konkursile laekunud tööd avalikustatakse Mupo pressikonverentsil ning võidutöid saab pärast žürii otsust näha ameti Facebooki lehel.