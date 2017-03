Munitsipaalpood on tallinlastele maksma läinud üle 560 000 euro: rahva vähesest huvist hoolimata kaupluse sulgemist ei kaaluta

Lasnamäel asuv munitsipaalkauplus jäi mullu pea 200 000 euroga kahjumisse, kokku on selle peale kulunud üle 560 000 euro. Siiski leiab linnavõim, et poodi on ikkagi vaja. Linnavolinik Madis Kübar (IRL) ütleb, et see on maksumaksja raha ebaotstarbeline kasutamine.

Mais möödub kolm aastat Lasnamäe Linnapoe (LiPo) avamisest. Meediakünnise on poeke ületanud siis, kui linnajuhid leti taha poevad ja paarkümmend minutit müüjaid mängivad. Näiteks mullu kevadel nägi leti taga ratastoolis Edgar Savisaart ennast. Tal täitus toona 66. eluaasta ning kohal olid kümned pensionärid, mõnel isegi nelgikimp ühes.

Ent LiPo argireaalsus on teine. Üks sealkandis töötav inimene räägib, et rahvamassid sinna ei torma ja üldiselt on seal väga vaikne. Ta võrdleb kauplust lausa tondilossiga. Ta oletab, et ilmselt on küsimus ka laiemas konkurentsis – teistes kauplustes, näiteks Grossi poodides, on hinnad omatoodete tõttu nii madalad, et oma eelarvet pingsalt jälgivad lasnamäelased lähevad pigem mujale. Tõsi, üks sealkandis elav 20ndates tallinlanna märkis, et vahel käib esmatarbekaupu (tualettpaber jms) siiski ka sealt ostmas, kuna see lihtsalt kodule lähedal. Küll aga häirib teda see, et müük käib leti tagant.

Linna pressiteenistusest Raepressist öeldakse, et kolme möödunud aasta keskmisena tehti iga päev LiPos üle 800 ostu. Selgitatakse, et hädavajalikud toiduained ja esmatarbekaubad (ostukorvi tooted) on müügil hinnaga, mis kujuneb iga toote puhul Tallinna linna viie erineva poeketi kaupluse sama toote hinnavõrdluse tulemusena saadud madalaimaist hinnast ehk teisisõnu – kõik ostukorvi tooted on saadaval LiPo toote hinnaga ka mujalt Tallinna kauplustest, kuid LoPos on kõik ostukorvi tooted madalaima hinnaga ühes kohas, sellist tulemust ostja teistes kauplustes ei saavuta.

Loe veel

Raepressist märgitakse, et poodi külastavad valdavalt kõrgemas eas isikud, keskeas tagasihoidlikuma sissetulekuga inimesed ja mitme lapsega pered. "Lastega perede vanemad ostavad peamiselt ja suurtes kogustes piimatooteid ning juurvilju-puuvilju. Paljud kliendid sõidavad spetsiaalselt teistest linnaosadest ja vähemal määral ka Harjumaalt Lipo poodi. Linnapood võimaldab tagasihoidliku sissetulekuga ja puuduses elavatel inimestel inimväärikalt toidu- ja esmatarbekaupu soetada," seisab linnapoolses kirjalikus vastuses.

LiPo ülalpidamine neelab linnaeelarvest kopsaka osa. Linnavolikogu opositsioonisaadik, IRLi fraktsiooni esimees Madis Kübar ütleb, et LiPost räägitakse siis, kui menetletakse volikogus linna eelarveid. Viimati räägiti sellest 2017 aasta eelarve menetluse raames aasta lõpus.

"Linnavalitsus vastused Taavi Aasa isikus opositsiooni küsimustele on juba aastaid sama, et tegemist on linna sotsiaalabiprojektiga, millega abistatakse vähekindlustatud peresid. Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu samale asjaolule, et hinnatase tegelikult ei ole soodsam kui tava poekettides ja kui linn reaalselt soovib vähekindlustatud peresid abistada, siis tuleks suunata linna finantsvahendeid näiteks Toidu Panga tegevusse, aga seda ei peeta otstarbekaks. Täpsemaid ja detailsemaid vastuseid ei ole meil õnnestunud saada.​"

Kübar lisab, et tema isiklik on, et sellist kauplust, mille tööshoidmiseks linn raha peale maksab, ei ole linnale tarvis, see on maksumaksja raha ebaotstarbeline kasutamine.